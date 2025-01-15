Πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί σκοτώνουν ή σακατεύουν παιδιά στη Συρία με «τρομακτικό» ρυθμό

Πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί σκότωσαν ή τραυμάτισαν σχεδόν 120 παιδιά τον Δεκέμβριο στη Συρία κι εγείρουν απειλή καθώς οικογένειες επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από ισλαμιστές αντάρτες, προειδοποίησε χθες Τρίτη η UNICEF.

«Καθώς μεγαλώνει η ελπίδα πως τα παιδιά στη Συρία θα μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά, αγόρια και κορίτσια στη χώρα συνεχίζουν να υποφέρουν από τον βάρβαρο αντίκτυπο πυρομαχικών που δεν είχαν εκραγεί με τρομακτικό ρυθμό», τόνισε ο Χικάρντου Πίρες, εκπρόσωπος για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Μόνο τον Δεκέμβριο της περασμένης χρονιάς, 116 παιδιά σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί, ή κατά μέσον όρο τέσσερα την ημέρα», σημείωσε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στη Γενεύη από τη Δαμασκό.

Σημείωσε πως η UNICEF εκτιμά ότι ο αριθμός αυτός είναι υποτιμημένος, «με δεδομένη τη ρευστότητα της ανθρωπιστικής κατάστασης στο πεδίο», έναν μήνα μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ έπειτα από 14 χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Τα παιδιά είναι εξαιρετικά ευάλωτα στα εκρηκτικά που δεν έχουν εκραγεί και μπορεί να πυροδοτηθούν από ατύχημα από θύματα, καθώς μπορεί να νομίζουν πως είναι παιγνίδια ή να τους προκαλέσουν περιέργεια.

«Οι νέοι εκτοπισμοί πληθυσμού το μόνο που θα κάνουν είναι να χειροτερέψουν τον κίνδυνο», υπογράμμισε ο κ. Πίρες.

Από την 27η Νοεμβρίου, τουλάχιστον 250.000 παιδιά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της κλιμάκωσης της σύρραξης. «Για τα παιδιά αυτά, και για εκείνους που προσπαθούν να επιστρέψουν στον τόπο τους, ο κίνδυνος των πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί είναι μόνιμος και αναπόφευκτος», εξήγησε.

Ο πόλεμος στη Συρία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Η χώρα είναι γεμάτη «με θανάσιμα απομεινάρια του πολέμου, ανάμεσά τους κάπου 320.000 πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί», επέμεινε ο κ. Πίρες. Κάπου 5 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου, σπαρμένες με πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί, νάρκες κατά προσωπικού και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Αυτή «είναι η κύρια αιτία παιδικής θνησιμότητας στη Συρία αυτή τη στιγμή κι εδώ και αρκετά χρόνια», συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εννιά χρόνων, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 422.000 περιστατικά με εκρηκτικά που δεν έχουν εκραγεί στις 14 επαρχίες της χώρας και «τα μισά από αυτά είχαν αποτέλεσμα τραγικές απώλειες παιδιών», σημείωσε.

Η UNICEF καλεί τη διεθνή κοινότητα να επενδύσει για να εξαλειφθούν τα υπολείμματα του πολέμου. «Μιλάμε για μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά στη Γενεύη, ο Τζέιμς Έλντερ, μιλώντας για «ευτελές τίμημα» που «πρέπει να καταβληθεί» για να σωθούν ζωές παιδιών.

