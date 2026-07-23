Όπως προκύπτει από πληροφορίες από τo Ισραήλ, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του άσου της Χάποελ Μπερ Σεβά, Κινγκς Κάνγκουα.

Οι πράσινοι, οι οποίοι προετοιμάζονται για την πρώτη τους επίσημη αναμέτρηση με την Πάκσι, είναι γνωστό ότι αναζητούν έναν μέσο για να ενισχύσουν μεσαία τους γραμμή.

Θυμίζουμε ότι ο παίκτης τις προηγούμενες ημέρες είχε συνδεθεί με την ΑΕΚ με την Ένωση να έχει προχωρήσει σε επαφές με την ομάδα στην οποία ανήκει.

Ωστόσο, από την Τρίτη το βράδυ και το ματς της Χάποελ Μπερ Σεβά με την Βίκινγκουρ στο οποίο αγωνίστηκε βασικός και μάλιστα σκόραρε η περίπτωση του φαίνεται να μην προχωρά.

Τον ήθελε από τον Μάη

Σημαντικές λεπτομέρειες αναφορικά με την υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα και την πορεία των διαπραγματεύσεων του Παναθηναϊκού με τον 27χρονο κεντρικό χαφ της Χάποελ Μπερ Σεβά γνωστοποίησε το «τριφύλλι». Σύμφωνα με αυτές, ο Παναθηναϊκός είχε όχι μόνο επαφή με τον Κάνγκουα, αλλά και καταρχήν συμφωνία από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, όταν ακόμα προπονητής του ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ!

Μάλιστα, οι «πράσινοι» περίμεναν να οριστικοποιηθεί ο νέος προπονητής και παράλληλα έκαναν διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή ομάδα, ενόσω ο Τζέικομπ Νίστρουπ τσέκαρε την περίπτωση του μέσου από την Ζάμπια.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ενδιαφέρον της ΑΕΚ ανέβασε αρκετά την τιμή συζήτησης, ωστόσο το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού για να τον υπογράψει ήταν ότι επέτρεψε στον Κάνγκουα να αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League με την Χάποελ Μπερ Σεβά...

Σε κάθε περίπτωση, όπως σημείωναν από τον Παναθηναϊκό, θα επανέλθουν μετά το τέλος του αγώνα με την Πάκσι, για την όποια εξέλιξη υπάρχει.

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