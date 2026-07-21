Στα Χανιά, με εντολή Κικίλια, ο Β’ υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος

Απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε το πρωί στο επιβατηγό - οχηματαγωγό «ΕΛΥΡΟΣ» και στο φορτηγό - οχηματαγωγό «ΙΩΣΗΦ Κ.», μετά τη σύγκρουσή τους στο λιμάνι της Σούδας. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ή θαλάσσια ρύπανση. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος να μεταβεί στα Χανιά ο Β' υπαρχηγός του ΛΣ και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας υπαρχηγός, αντιναύαρχος Ευστράτιος Δρακούλης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το «ΕΛΥΡΟΣ», το οποίο είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, 32 Ι.Χ., 74 φορτηγά και επτά δίκυκλα, επιθεωρήθηκε από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα, ο οποίος πιστοποίησε ότι διατηρεί την κλάση του και μπορεί να συνεχίσει τα δρομολόγιά του.

Για το «ΙΩΣΗΦ Κ.» παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου, ενώ αναμένεται επιθεώρηση από τον αρμόδιο φορέα.

Τα στελέχη του Λιμενικού διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, υπό το πρίσμα της απόλυτης διασφάλισης τήρησης των κανόνων ασφάλειας ναυσιπλοίας. Παράλληλα έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας υπό τις οδηγίες της οικείας εισαγγελικής Αρχής.

Πηγή: skai.gr

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