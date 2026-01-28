Αν η ICE μπορεί να σκοτώνει ατιμώρητα, το κράτος δικαίου έχει ήδη καταλυθεί

Του Noah Feldman

Αν πράκτορες της ICE μπορούν να πυροβολούν πολίτες εξ επαφής και να μην λογοδοτούν ποτέ, τότε δεν ζούμε υπό το κράτος δικαίου. Ζούμε σε ένα αστυνομικό κράτος.

Ο νόμος που ισχύει είναι απολύτως σαφής: οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές της Μινεσότα έχουν την αρμοδιότητα να διεξάγουν έρευνες και να ασκούν ποινικές διώξεις σε βάρος πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), όταν αυτοί δεν ενήργησαν με τρόπο «αναγκαίο και σωστό» για την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Αυτό προφανώς περιλαμβάνει και αδικαιολόγητους πυροβολισμούς. Η νομική ασυλία από πολιτειακές διώξεις για ομοσπονδιακούς αξιωματούχους ισχύει μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι ενήργησαν εντός αυτού του πλαισίου.

Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή του νόμου στην πράξη. Στην πραγματικότητα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να παρεμποδίσει αυτές τις έρευνες. Βρισκόμαστε, επομένως, σε ένα κρίσιμο σημείο για το κράτος δικαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αρχές της Μινεσότα μπορούν να ξεκινήσουν έρευνες και, με αυτόν τον τρόπο, να διαφυλάξουν το κράτος δικαίου χωρίς να περιμένουν συντονισμό με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει.

Η απλή και ξεκάθαρη απάντηση για τις διωκτικές αρχές της Μινεσότα είναι η εξής: απλώς ξεκινήστε. Ανακοινώστε επισήμως ότι ανοίγετε έρευνες. Πάρτε καταθέσεις από μάρτυρες. Συλλέξτε στοιχεία. Αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιχειρήσει να εμποδίσει τις καταθέσεις μαρτύρων, προσφύγετε στα δικαστήρια και ζητήστε από πολιτειακούς δικαστές να εκδώσουν κλητεύσεις που θα υποχρεώνουν τους μάρτυρες να εμφανιστούν. Βασιστείτε, εφόσον χρειαστεί, σε οπτικό υλικό. Υπάρχουν εξαιρετικά προηγμένες τεχνικές για την ταυτοποίηση υπόπτων μέσω εικόνων. Χρησιμοποιήστε τες. Αν οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν ήδη αλλοιώσει τον τόπο του εγκλήματος, παρακάμψτε το εμπόδιο, υποθέσεις διώκονται συστηματικά ακόμη και χωρίς να είναι άψογος ο τόπος του εγκλήματος.

Ο στόχος θα πρέπει να είναι η συλλογή επαρκών στοιχείων ώστε να παρουσιαστούν σε ένορκη έρευνα (grand jury) και να απαγγελθούν κατηγορίες στους εμπλεκόμενους αξιωματικούς, εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να τους φορτωθούν εγκλήματα, γεγονός όπως φαίνεται εξαιρετικά πιθανό βάσει των δημόσια διαθέσιμων βίντεο. Η αποτυχία θα υποσκάψει την εμπιστοσύνη στο σύστημα δικαιοσύνης, ουσιαστικά βάζοντας την ICE πάνω από το νόμο, κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει.

Από νομικής άποψης, οι αξιωματικοί της ICE που κατηγορούνται για εγκλήματα ενώ εκτελούν τα καθήκοντά τους μπορούν να ζητήσουν να μεταφερθεί η υπόθεση από πολιτειακό δικαστήριο σε ομοσπονδιακό. Ωστόσο, ακόμη και στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, θα εφαρμοστεί ο πολιτειακός νόμος. Οι πολιτειακοί εισαγγελείς θα συνεχίσουν να έχουν την ευθύνη της υπόθεσης. Η αλλαγή της δικαιοδοσίας αφορά μόνο τη διαδικασία, όχι τη νομική ουσία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να δώσει χάρη σε αξιωματικούς της ICE για παραβιάσεις του πολιτειακού νόμου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα έχει κανέναν επίσημο ρόλο στις διαδικασίες πέραν της υποστήριξης της μεταφοράς της υπόθεσης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Δεν θα είναι υπεύθυνο για την υπεράσπιση των πρακτόρων της ICE ενάντια σε ποινικές κατηγορίες, κάτι που δεν αποτελεί μέρος του ρόλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχουν νομική βάση για να προσπαθούν να παρεμποδίσουν αυτές τις έρευνες. Τα δικαστήρια πρέπει να το επιβεβαιώσουν. Αν υπάρξει κάποια νομική αντιπαράθεση μεταξύ των ομοσπονδιακών και των πολιτειακών δικηγόρων, αυτό είναι εντάξει. Έτσι λειτουργεί το νομικό σύστημα. Το σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι οι έρευνες για αυτά τα ενδεχομένως σοβαρά εγκλήματα θα προχωρήσουν.

Όλα αυτά πρέπει να αρχίσουν αμέσως. Ο λόγος που ο χρόνος είναι κρίσιμος είναι ότι, για κάθε μέρα που οι πράκτορες της ICE που πυροβόλησαν και σκότωσαν τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι παραμένουν εκτός ελέγχου και δεν υπόκεινται σε έρευνα, συντηρείται η αντίληψη ότι οι πράκτορες της ICE έχουν το δικαίωμα να σκοτώνουν. Αυτή η αντίληψη επηρεάζει τους πάντες: τους αξιωματούχους της ICE, τους πολίτες στο πεδίο, τους πολίτες σε όλες τις ΗΠΑ και τους παρατηρητές σε όλο τον κόσμο.

Όταν πρόκειται για τη διατήρηση του κράτους δικαίου, η αντίληψη είναι σχεδόν εξίσου σημαντική με την πραγματικότητα. Ολόκληρο το σύστημα βασίζεται στη συλλογική κατανόηση ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την τιμωρία αν διαπράξει ένα έγκλημα μέρα μεσημέρι, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Κανένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης δεν συλλαμβάνει κάθε εγκληματία και κανένα δίκαιο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης δεν καταδικάζει κάθε εγκληματία που συλλαμβάνεται. Υπάρχει περιθώριο για λάθη. Εκεί που δεν υπάρχει περιθώριο είναι στην προφανή ατιμωρησία και την έλλειψη λογοδοσίας.

Η ατιμωρησία είναι ακόμη πιο σοβαρή όταν αυτός που παραβιάζει τον νόμο είναι κυβερνητικός αξιωματούχος. Ο ίδιος ο ορισμός του αστυνομικού κράτους είναι ότι ο νόμος εφαρμόζεται στους απλούς πολίτες, αλλά όχι στην αστυνομία, η οποία, σε αυτό το πλαίσιο, περιλαμβάνει και την ICE.

Κατά συνέπεια, τίποτα δεν υπονομεύει περισσότερο το κράτος δικαίου από το να διαπράττουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι εγκλήματα σε πλήρη δημόσια θέα και να παραμένουν ελεύθεροι από κάθε έρευνα ή ευθύνη για τις πράξεις τους. Είναι βεβαίως αναγκαίο οι λειτουργοί επιβολής του νόμου να διαθέτουν δικονομικά δικαιώματα και κατάλληλες ερευνητικές διαδικασίες. Κανείς, ανεξαρτήτως συνθηκών, δεν πρέπει να καταδικάζεται ποινικά στο πεδίο της δημόσιας γνώμης πριν του δοθεί η ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Όμως, όταν δεν υπάρχει καν έρευνα, το δημόσιο συμφέρον στη διασφάλιση της τήρησης του νόμου εξανεμίζεται γρήγορα.

Ολόκληρη η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ στην επίθεσή της κατά του κράτους δικαίου, από τις παράνομες απελάσεις μέχρι τον σφετερισμό εξουσιών του Κογκρέσου, τη διακοπή χρηματοδότησης κατά παράβαση της Πρώτης Τροπολογίας και πολλά άλλα, βασίζεται στο να παραβιάζει τους θεσμικούς κανόνες και στη συνέχεια να περιμένει να δει αν κάποιος θα αντιδράσει. Οι διαδηλώσεις είναι απολύτως κρίσιμες. Οι ειρηνικοί διαδηλωτές αξίζουν κάθε δυνατή στήριξη.

Όμως, οι πολιτειακοί αξιωματούχοι έχουν εδώ την ευκαιρία να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο, διότι εκπροσωπούν την πολιτεία και τους πολίτες της. Είναι οι αξιωματούχοι που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του νόμου της Μινεσότα. Μπορούν και πρέπει να ανακοινώσουν ότι εφαρμόζουν αυτόν τον νόμο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να αρχίσουν να αποκαθιστούν το κράτος δικαίου και μάλιστα με τρόπο απολύτως δημόσιο. Διαφορετικά, ο νόμος θα πάψει να λειτουργεί, και όλοι θα το γνωρίζουν.

Καθώς αυξάνεται η πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ να ξεκινήσει τη δική της έρευνα, οι αξιωματούχοι της Μινεσότα δεν πρέπει να περιμένουν για να δράσουν. Αν το κάνουν, θα παίξουν το παιχνίδι της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία μπορεί να κερδίσει χρόνο και τελικά να επιχειρήσει να δικαιώσει δημόσια τους πράκτορες της ICE, όπως έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι θα κάνει. Στην καλύτερη περίπτωση, μια ομοσπονδιακή έρευνα σχεδιασμένη από αξιωματούχους του Τραμπ θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης από τους πυροβολισμούς. Στη χειρότερη, θα μπορούσε να εξαφανίσει εντελώς το ζήτημα μέσα στον καταιγισμό των επόμενων ειδήσεων.

Παράλληλες έρευνες σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο είναι απολύτως νόμιμες, θεμιτές και ενδεδειγμένες. Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να παρεμποδίσει το κράτος δικαίου ως βήμα προς την ουσιαστική διάλυσή του. Αν το καταφέρει, οι συνέπειες θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα όρια της Μινεσότα.

Οι δημόσιοι αξιωματούχοι της Μινεσότα έχουν τοποθετηθεί με σαφήνεια και ορθά εναντίον της ICE και τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουν από τη ρητορική στη νομική δράση.





