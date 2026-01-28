Οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων στην Ολλανδία συμφώνησαν να σχηματίσουν μια σπάνια κυβέρνηση μειοψηφίας, όπως δήλωσαν την Τρίτη.

Το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66, το οποίο κέρδισε τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, θα συνεργαστεί με τους συντηρητικούς Χριστιανοδημοκράτες και το δεξιό VVD σε έναν συνασπισμό που θα κατέχει μόνο 66 έδρες στην κάτω βουλή των 150 εδρών, μεταδίδει το Reuters.

Ο συνασπισμός δεν διαθέτει επίσης πλειοψηφία στην άνω βουλή της Γερουσίας, η οποία μπορεί να μπλοκάρει νομοθεσία που έχει ψηφιστεί στην κάτω βουλή, και θα πρέπει να αναζητήσει υποστήριξη για τις πολιτικές του μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Της κυβέρνησης θα ηγηθεί ο 38χρονος ηγέτης του D66, Ρομπ Γέτεν, ο οποίος θα γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας.

Τα μέλη του κοινοβουλίου των κομμάτων θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τη συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ η επίσημη παρουσίαση της συμφωνίας αναμένεται την Παρασκευή.

Άλλες θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο θα καλυφθούν τις επόμενες εβδομάδες και η κυβέρνηση αναμένεται να συγκροτηθεί επίσημα σε σώμα εντός ενός μήνα.

Πηγή: skai.gr

