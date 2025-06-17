Το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει «κάποιους άσσους στα μανίκια του» στον αγώνα κατά του Ιράν, υποστήριξε ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Yechiel Leiter.

«Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε», λέει ο Leiter στο Merit TV.

Η πλήρης έκταση των αρχικών χτυπημάτων του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, λέει: «Έχουμε πετύχει μια σειρά από εκπλήξεις - όταν η σκόνη καταλαγιάσει - θα δείτε μερικές εκπλήξεις την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή, που θα κάνουν την επιχείρηση με το βομβητή να φαίνεται σχεδόν απλή».

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ πυροδότησε χιλιάδες βομβητές και φορητά ραδιοτηλέφωνα της Χεζμπολάχ τον Σεπτέμβριο, τραυματίζοντας χιλιάδες μαχητές.

Το Ισραήλ αποκάλυψε ορισμένες από τις επιχειρήσεις της Μοσάντ που χρησιμοποίησε την πρώτη νύχτα της επίθεσής του στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατασκεύασε σε ιρανικό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

