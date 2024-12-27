Η ρωσική αεράμυνα καταρρίπτει τον Άγιο Βασίλη σε προπαγανδιστικό βίντεο, την ώρα που η Μόσχα κατηγορείται για κατάρριψη αεροσκάφους στο Καζακστάν

Ένα χριστουγεννιάτικο προπαγανδιστικό σύντομο βίντεο διαδόθηκε στα φιλοκυβερνητικά κανάλια Telegram της Ρωσίας δείχνει το σύστημα αεράμυνας της χώρας να καταρρίπτει τον Άγιο Βασίλη καθώς εισερχόταν στον εναέριο χώρο της Μόσχας.

Το βίντεο εμφανίστηκε στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του Telegram και του VK, λίγες ώρες αφότου η Ρωσία κατηγορήθηκε ότι εμπλέκεται στη συντριβή αεροσκάφους στο Καζακστάν, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 38 άνθρωποι.

Το βίντεο, η αφήγηση του οποίου γίενται από την οπτική γωνία αξιωματικών που εργάζονται στο ρωσικό σύστημα αεράμυνας, λέει ότι «δεν χρειαζόμαστε τίποτα ξένο στους ουρανούς μας», την ώρα που η χώρα συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Russians have released a propaganda video in which Russian air defense shoots down Santa Claus over Moscow. You couldn't have picked a worse time to release this video on purpose.



Στο βίντεο φαίνεται ο Άγιος Βασίλης να πετάει πάνω από τη Μόσχα και να μιλάει αγγλικά στους Ρώσους. Στη συνέχεια καταρρίπτεται από έναν πύραυλο που εκρήγνυται σε χριστουγεννιάτικα πυροτεχνήματα.

Ο Πατέρας Παγετός, μια ρωσική εκδοχή του Άγιου Βασίλη ντυμένος με ένα παραδοσιακό μπλε χειμωνιάτικο παλτό, φαίνεται στη συνέχεια να επαινεί τις προσπάθειες των Ρώσων στρατιωτικών, πριν ευχηθεί στη χώρα ένα ευτυχισμένο νέο έτος.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες αφότου οι υπηρεσίες πληροφοριών του Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον ενός πολιτικού επιβατικού αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να συντριβεί στο Καζακστάν και να πεθάνουν 38 άτομα.

Ο χαρακτήρας ενός Ρώσου αξιωματικού της αεράμυνας, τον οποίο υποδύεται ο Ρώσος ηθοποιός Ντμίτρι Μέλνικοφ, δηλώνει στο βίντεο: «Αυτό ήταν, ο στόχος καταστράφηκε. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα ξένο στον ουρανό μας. Καλή χρονιά».

Πηγή: skai.gr

