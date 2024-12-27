Ρωσία: Στη φυλακή Ρώσος τραγουδιστής επειδή επέκρινε τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τον Ρώσο τραγουδιστή Εντουάρ Σαρλότ σε πεντέμισι χρόνια φυλάκισης επειδή επέκρινε την επίθεση κατά της Ουκρανίας σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Δικαστήριο στην πόλη Σαμάρα, γενέτειρα του 26χρονου, τον έκρινε ένοχο για «δημόσια προσβολή των θρησκευτικών αισθημάτων των πιστών» και «αποκατάσταση του ναζισμού», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος είναι δημοφιλής στους νέους, δημοσιοποίησε τον Ιούνιο του 2023 ένα βιντεοκλίπ στο οποίο εμφανίζονταν να καίει την ρωσική του ταυτότητα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε άλλα βιντεοκλίπ εμφανιζόταν να σκίζει μια κορδέλα με πορτοκαλί και μαύρες ρίγες σε σχήμα «Ζ», το σύμβολο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ή να καρφώνει πάνω σε έναν σταυρό τη φωτογραφία του Ρώσου Ορθόδοξου Πατριάρχη Κυρίλλου, ο οποίος είχε υποστηρίξει την στρατιωτική επιχείρηση.

🇷🇺 Russian singer Eduard Sharlot burned his passport, called Ukrainians “brotherly Slavs,” and renounced Russian citizenship in protest of the Ukraine invasion. He received a 5.5-year penal colony sentence for “rehabilitating Nazism” and “insulting believers.” pic.twitter.com/BXUKKl4uoG — The Intel Popsicle Protector (@PopsicleProtect) December 27, 2024

Μετά την έναρξη του πολέμου, ο νεαρός τραγουδιστής έφυγε από τη Ρωσία για να εγκατασταθεί στην Αρμενία, αλλά αργότερα επέστρεψε και συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2023 κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης. Κατά τη διάρκεια της δίκης, δήλωσε ένοχος και μετανόησε για τις πράξεις του.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, χιλιάδες Ρώσοι έχουν τιμωρηθεί, απειληθεί ή φυλακιστεί για την αντίθεσή τους στον πόλεμο.

Οι δίκες για «τρομοκρατία», «σαμποτάζ», «προδοσία» ή «κατασκοπεία» έχουν επίσης πολλαπλασιαστεί, και στις περισσότερες περιπτώσεις επιβάλλονται πολύ βαριές ποινές.

Σχεδόν όλα τα ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης βρίσκονται στη φυλακή ή έχουν στο εξωτερικό, ενώ τον Φεβρουάριο το κίνημα της αντιπολίτευσης έχασε την ηγετική του φυσιογνωμία, τον Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε στη φυλακή υπό αδιευκρίνιστες μέχρι σήμερα συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

