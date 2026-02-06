Πρώην πράκτορας της CIA μίλησε στον ΣΚΑΪ για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών

Πώς λειτουργεί ένα δίκτυο κατασκόπων; Πώς συντονίζει μια επιχείρηση; Πώς γίνεται η στρατολόγηση κι άλλων κατασκόπων;

Πρώην πράκτορας της CIA μίλησε στον μίλησε στον ΣΚΑΪ και τον Γιάννη Σουλιώτη, «ρίχνοντας φως» σε άγνωστες πτυχές της λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών.

Ο Μαρκ Πολυμερόπουλος, υπηρέτησε 26 χρόνια στη CIA ως επιχειρησιακός αξιωματικός και διοικητής, πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στη Μέση Ανατολή αλλά τα τελευταία χρόνια της καριέρας του είχε την ευθύνη συντονισμού των επιχειρήσεών στην Ευρώπη και την Ευρασία, και κυρίως στη Ρωσία.

Όπως εξηγεί, ο ρόλος ενός αξιωματούχου της CIA, ενός επιχειρησιακού στελέχους είναι να εντοπίζει, να αξιολογεί, να δημιουργεί και να στρατολογεί κατασκόπους, όπως είναι για παράδειγμα ένας Ρώσος στρατιωτικός, ένας Κινέζος διπλωμάτης, ένας Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας.

Ακούγεται συναρπαστικό αλλά στην πραγματικότητα είναι μια πολύ αργή και συγκεκριμένη διαδικασία.

«Προετοιμάζουμε κάποιον για να προδώσει, όχι την πατρίδα του αλλά την κυβέρνησή του», αναφέρει μεταξύ άλλων συνοψίζοντας πως οι κατάσκοποι δουλεύουν για τους «καλούς Δυτικούς».

«Τελικά αυτό που επιδιώκεις είναι να βρεις αυτό που κάνει τους ανθρώπους να υποκύψουν και να τους κάνεις να περάσουν τη γραμμή και να κατασκοπεύσουν, στην περίπτωσή μου για λογαριασμών των», περιγράφει σχολιάζοντας αστειευόμενος πως... Είναι μια συναρπαστική δουλειά, όχι βέβαια το ίδιο συναρπαστική με τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ»!

Ερωτώμενος εάν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του, μία- δύο ιστορίες από τα χρόνια που ήταν στο πεδίο, ο Μαρκ απαντά πως κάποτε εκπαίδευε έναν πράκτορα.

Επρόκειτο για επιχείρηση διείσδυσης σε αραβική κυβέρνηση, μαθαίνοντας του «τα μυστικά του επαγγέλματος»:

Tεχνικές αντιπαρακολούθησης, πως να μην τον εντοπίσουν πριν επιστρέψουν στη χώρα του, ο ίδιος για να υπηρετήσει εκεί και εκείνος για να κάνει κατασκοπεία για λογαριασμό των ΗΠΑ.

«Του μάθαινα τεχνικές, ήταν πραγματικά πολύ καλός, ξύπνιος άνθρωπος», περιγράφει προσθέτοντας πως μια μέρα του είπε «Μαρκ πιθανόν εμείς θα συναντιόμαστε μια φορά τον μήνα εξαιτίας των κανόνων ασφαλείας... Θα σε σκέφτομαι κάθε μέρα γιατί εάν κάνεις λάθος στις διαδικασίες εάν κάνεις λάθος, θα πεθάνω. Η οικογένειά μου θα πεθάνει, η φυλή μου θα πεθάνει, επομένως πρέπει να είσαι τέλειος.».

Σύμφωνα με τον Μαρκ, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, τα 20 χρόνια στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και άλλα μέρη «απέσπασε την προσοχή μας από τον ανταγωνισμό με τις λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις, τη Ρωσία αλλά και την Κίνα».

Μίλησε για ζήτημα διαχείρισης πόρων εξηγώντας πως διατέθηκε περισσότερος από τον χρόνο, τα χρήματά και το προσωπικό στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, και η προσοχή στράφηκε αλλού, πράγμα που όμως δεν έκανε η Ρωσία.

«Τώρα όπως προκύπτει από πληροφορίες προερχόμενες από ανοικτές πηγές στρατολογούν μέλη του οργανωμένου εγκλήματος, στρατολογούν εγκληματίες για να φέρουν σε πέρας επιχειρήσεις σαμποτάζ», αναφέρει εκτιμώντας πως αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει μεγάλη προσπάθεια από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών να εντοπίσουν Ρώσους κατασκόπους, να τους ακολουθήσουν.

Οι Ρώσοι βελτιώθηκαν και αυτό που κάνουν είναι ότι στρατολογούν ντόπιους, είναι κάτι που κάνουν πολλές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Στην Ελλάδα υπάρχει μια χαρακτηριστική υπόθεση, στη Βόρεια Ελλάδα, με κατασκόπους που είχαν πλαστά τσέχικα διαβατήρια και δρούσαν απ' εδώ για περίπου 15 χρόνια», προσθέτει για να συνοψίζει πως υπάρχει ένας όρος που χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες πληροφοριών.

«Επιχειρήσεις σε γκρίζα ζώνη» ή «υβριδικός πόλεμος»:

Πρόκειται ουσιαστικά για συγκρούσεις που εκτυλίσσονται σε ένα επίπεδο κάτω από την ανοικτή ανταλλαγή πυρών.

«Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε εκεί πια, όταν μιλάμε για υβριδικό πόλεμο. Οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει πολύ πέρα από αυτό. Κάνουν πράγματα τόσο ανοικτά και απροκάλυπτα, σχεδόν μας καταδιώκουν στη Δύση» είπε κλείνοντας πως δε θεωρεί ότι η αντίδραση είναι αποτελεσματική.

