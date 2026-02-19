Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, έχει δύο βασικές συμβουλές για όποιον διαπραγματεύεται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πρώτον και κυριότερο, να μην τον εμπιστεύεται ποτέ και δεύτερον, να αρχίζει να μιλά με τον Ρώσο ηγέτη μόνο όταν διαπραγματεύεται από θέση ισχύος.

Ο Ποροσένκο φοβάται ότι τα αξιώματα του Πούτιν αγνοούνται στις τρέχουσες ειρηνευτικές συνομιλίες, όπως είπε σε συνέντευξή του στο Politico.

Ο Ποροσένκο, ο λεγόμενος «Βασιλιάς της Σοκολάτας» της Ουκρανίας, καθοδηγείται από την εμπειρία του από τις συμφωνίες του Μινσκ το 2014 και το 2015. Σχεδιασμένες για να παγώσουν τη σύγκρουση στο Ντονμπάς και υπογεγραμμένες από τους ηγέτες της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και των Ουκρανών αυτονομιστών, καμία από τις δύο συμφωνίες δεν τηρήθηκε.

Οι αιχμηρές παρατηρήσεις του για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων έρχονται καθώς ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες συναντώνται στη Γενεύη με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, στον τελευταίο γύρο των μέχρι στιγμής ανεπιτυχών συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ποροσένκο, ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της Ουκρανίας μετά την εξέγερση του 2013-14 που ανέτρεψε τον υποστηριζόμενο από τη Μόσχα Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ανησυχεί για την κατεύθυνση αυτών των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Ποροσένκο, που ηγείται του κόμματος Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, της κύριας αντιπολιτευτικής παράταξης της Ουκρανίας, πιστεύει ότι ο πολιτικός του αντίπαλος, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λάθος που παρασύρθηκε σε διαπραγματεύσεις από τις οποίες έχουν αποκλειστεί οι Ευρωπαίοι και ότι θα έπρεπε να είχε επιμείνει σε άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Παρά την καταστροφή στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο πριν από έναν χρόνο, θα έπρεπε να είχε επιμείνει απλώς στην απαίτηση για κατάπαυση του πυρός. Δεν καταλαβαίνει τον Πούτιν και δεν καταλαβαίνει τον Τραμπ. Και έχουμε ένα ακόμη πρόβλημα: ο Τραμπ δεν καταλαβαίνει τον Πούτιν. Και αυτό είναι μια παγκόσμια τραγωδία, όχι μόνο για την Ουκρανία», είπε ο Ποροσένκο.

Ο Πούτιν δεν διαπραγματεύεται

«Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Πούτιν διαπραγματεύεται μαζί του και προσπαθεί να πετύχει καλύτερους όρους για την ειρήνη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Πούτιν δεν διαπραγματεύεται. Έχει μια απολύτως διαφορετική αντίληψη. Ο Πούτιν θέλει να δημιουργήσει από την αρχή τη Σοβιετική Ένωση. Ο Πούτιν θέλει να επανιδρύσει τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Ο Πούτιν ονειρεύεται τη θέση του στην ιστορία. Και δεν έχει σημασία το τίμημα σε χαμένες ζωές -ρωσικές ζωές και, φυσικά, ουκρανικές», πρόσθεσε.

Ούτε πιστεύει ότι ο Πούτιν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να εξασφαλίσει επιπλέον εδάφη στην ανατολική Ουκρανία που τα στρατεύματά του δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν και τα οποία το Κρεμλίνο απαιτεί να παραδώσει το Κίεβο.

Πιστεύει ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί αυτή την απαίτηση «για να προσπαθήσει να αποσταθεροποιήσει την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία» και να διαλύσει την ενότητα της χώρας, καθώς οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση θα έπρεπε να τεθεί σε δημοψήφισμα που θα δίχαζε τους Ουκρανούς.

«Αυτό είναι το ρωσικό σενάριο. Να θυμάστε, ο Πούτιν είναι αξιωματικός της KGB. Είναι ειδικός σε τέτοιου είδους πράγματα», τόνισε ο Ποροσένκο.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2019, ο Ζελένσκι επιτέθηκε στον Ποροσένκο επειδή υπέγραψε τις αποτυχημένες συμφωνίες του Μινσκ, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα αντιδημοφιλείς και τις οποίες η Ρωσία δεν εφάρμοσε.

Ο Ποροσένκο υπερασπίζεται τις συμφωνίες του Μινσκ. Επισημαίνει ότι παραχώρησε λίγα -και πολύ λιγότερα από όσα απαιτούσε ο Πούτιν. «Αλλά τουλάχιστον το Μινσκ μου κέρδισε πέντε χρόνια για να βοηθήσω στην οικοδόμηση του ουκρανικού κράτους, της εκκλησίας και του στρατού», είπε. Ο Ποροσένκο πιστεύει ότι αυτά τα πέντε χρόνια έκαναν όλη τη διαφορά ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να αντέξει την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή το 2022 και να αποτρέψει την ήττα.

Επιβεβλημένη η παρουσία της Ευρώπης στις συνομιλίες

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει τώρα να επιβάλουν την παρουσία τους στις συνομιλίες, υιοθετώντας την έκκληση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για άμεση συμμετοχή της ηπείρου, επεσήμανε ο Ποροσένκο.

«Η Ευρώπη έχει κάθε δικαίωμα να βρίσκεται στο τραπέζι, καθώς είναι αυτή που χρηματοδοτεί τώρα την Ουκρανία. Τούτου λεχθέντος, χωρίς τον Τραμπ, χωρίς την Αμερική, είναι αδύνατο να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σημαντικός, αλλά χωρίς την Ευρώπη επίσης δεν μπορεί να συμβεί τίποτα. Μπορούν να παίξουν τον καλό και τον κακό αστυνομικό», πρόσθεσε.

Αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων

Αλλά ο Ποροσένκο πιστεύει επίσης ότι ο Τραμπ πρέπει να υπερβεί μία από τις κόκκινες γραμμές του για να εγγυηθεί τη μεταπολεμική ασφάλεια της Ουκρανίας.

«Πρέπει να περιλαμβάνει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων», επεσήμανε.

Ο Ποροσένκο εκτιμά ότι ο Τραμπ — ο οποίος έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία -ίσως πειστεί να αλλάξει γνώμη.

Σύμφωνα με τον Ποροσένκο, το 2017, όταν ήταν πρόεδρος και ο Τραμπ βρισκόταν στην πρώτη του θητεία, συζήτησαν μια αμερικανική ανάπτυξη ως μέρος ειρηνευτικής δύναμης του ΝΑΤΟ ή των Ηνωμένων Εθνών. Ο Τραμπ το απέρριψε αρχικά. «Μισεί το ΝΑΤΟ. Μισεί τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Ποροσένκο.

Αλλά καθώς το συζητούσαν, όπως αφηγείται ο Ποροσένκο, ο Τραμπ άρχισε να εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο. Σημειώνει ότι ο Τραμπ έχει κατά νου την υστεροφημία του και θέλει να περάσει στην ιστορία ως ο πρόεδρος της ειρήνης.

«Και ο Τραμπ δεν μπορεί να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία χωρίς την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων», υποστήριξε ο Ποροσένκο.

Εθνική ενότητα

Τόσο ο Ποροσένκο όσο και ο Ζελένσκι έμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο κατά τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου την περασμένη εβδομάδα -αλλά οι δρόμοι τους δεν διασταυρώθηκαν.

«Έχω μιλήσει μαζί του μόνο τρεις φορές τα τελευταία επτά χρόνια», είπε ο Ποροσένκο. Η τελευταία φορά ήταν πριν από περισσότερο από έναν χρόνο και «συζητήσαμε το λεγόμενο σχέδιο νίκης του και του είπα να μην ανησυχεί και ότι θα το στηρίξουμε καθώς είναι ο αρχιστράτηγος. Δυστυχώς, αυτή ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε», είπε.

Ο Ποροσένκο και ο Ζελένσκι τρέφουν βαθιά αντιπαλότητα ο ένας προς τον άλλο και αντάλλαξαν σκληρές αιχμές κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2019. Παρ’ όλα αυτά, ο Ζελένσκι κέρδισε με σαρωτική διαφορά αφού είπε ότι μπορούσε να διευθετήσει τη σύγκρουση με τη Ρωσία μέσω απευθείας συνομιλιών με τον Πούτιν και προσεγγίζοντας με μεγάλη επιτυχία τους νέους ψηφοφόρους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Ουκρανοί εισαγγελείς, που διορίστηκαν από τον Ζελένσκι, έστειλαν στη συνέχεια τον Ποροσένκο στα δικαστήρια, κατηγορώντας τον για σοβαρά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων της προδοσίας, της συνωμοσίας και της διαφθοράς. Ο Ποροσένκο υποστηρίζει ότι όλες οι κατηγορίες είναι κατασκευασμένες και είναι βέβαιος ότι στις 6 Μαρτίου το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας θα τις κρίνει παράνομες και αντισυνταγματικές.

Μετά από μια σειρά πρόσφατων σκανδάλων διαφθοράς που ανάγκασαν τον επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, να αποχωρήσει, και εν μέσω αυξανόμενης κριτικής για δημοκρατική οπισθοδρόμηση, η πολιτική στην Ουκρανία έχει γίνει ολοένα και πιο εύθραυστη, ανέφερε.

Τώρα, περισσότεροι από 20 βουλευτές του κόμματός του, ερευνώνται για δωροδοκίες προκειμένου να εξασφαλίσουν ψήφους, κάτι που θα μπορούσε να στερήσει από τον πρόεδρο Ζελένσκι την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Το κοινοβούλιο βρίσκεται τώρα σε πολύ βαθιά κρίση», είπε ο Ποροσένκο. «Και εξαιτίας αυτού, δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Δεν θέτω καμία προϋπόθεση. Δεν χρειάζομαι καμία θέση στην κυβέρνηση, αλλά γεννιέται το ζήτημα αν η Ουκρανία θα επιβιώσει ή όχι», κατέληξε ο Ποροσένκο.

