Το αμερικανικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι θα απολύσει σχεδόν το μισό προσωπικό του, στο πλαίσιο της εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την περιστολή δαπανών και τη μείωση του βάρους του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού.

«Το υπουργείο (Παιδείας) ξεκίνησε (...) μείωση του προσωπικού του που αφορά σχεδόν το 50%», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, διευκρινίζοντας πως οι εργαζόμενοι που πλήττονται θα τεθούν σε διοικητική αργία από 12ης Μαρτίου.

Οι απολύσεις «αντανακλούν τη δέσμευση του υπουργείου Παιδείας στην αποτελεσματικότητα, στην υπευθυνότητα και στην εγγύηση πως οι πόροι θα χρησιμοποιούνται εκεί που μετρούν περισσότερο: για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς», ανέφερε η υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάον.

Αμερικανικά ΗΠΑ ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι ο πρόεδρος Τραμπ, που ποτέ δεν έκρυψε πως εννοεί να καταργήσει το ομοσπονδιακό υπουργείο Παιδείας, ετοιμάζει τη διάλυσή του.

Τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως η εφημερίδα Wall Streer Journal, επικαλέστηκαν προσχέδιο εκτελεστικού διατάγματος που αναθέτει στην κυρία ΜακΜάον, την πρώην επικεφαλής της ομοσπονδίας κατς των ΗΠΑ, τη διάλυση του ίδιου του υπουργείου της.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κειμένου, η υπουργός εντέλλεται να «λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολυνθεί το κλείσιμο του υπουργείου Παιδείας».

Ο κ. Τραμπ είχε εξαγγείλει προεκλογικά πως θα απαλλαγεί από το υπουργείο και θα μεταβιβάσει τις λειτουργίες και τους πόρους του στις πολιτείες, οι οποίες έχουν ήδη τις περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα αυτόν.

Εξάλλου ονόμασε τη Λίντα ΜακΜάον υπουργό με αποστολή να «θέσει τον εαυτό της στην ανεργία», όπως το έθεσε.

Το υπουργείο Παιδείας, το οποίο ιδρύθηκε το 1979, επί προεδρίας Τζίμι Κάρτερ, δεν μπορεί από νομική άποψη να διαλυθεί παρά μόνο αν υιοθετηθεί νόμος με ενισχυμένη πλειοψηφία 60 εδρών στη Γερουσία — όπου οι Ρεπουμπλικάνοι του προέδρου Τραμπ καταλαμβάνουν σήμερα 53 έδρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

