Οι ουκρανικές αεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35 το Σάββατο το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού.

«Σήμερα το πρωί, στις 7 Ιουνίου 2025, ως αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης αεροπορικής επιχείρησης προς την κατεύθυνση του Κουρσκ, καταρρίφθηκε ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35», ανέφερε ο στρατός στο Telegram messenger, σύμφωνα με το Reuters.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το θέμα.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) πραγματοποίησε μια μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περισσότερα από 40 ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας ζημιές ή καταστροφές σε δεκάδες στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22 , τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί για να εκτοξεύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.