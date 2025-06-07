Οι ουκρανικές αεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35 το Σάββατο το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού.
«Σήμερα το πρωί, στις 7 Ιουνίου 2025, ως αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης αεροπορικής επιχείρησης προς την κατεύθυνση του Κουρσκ, καταρρίφθηκε ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35», ανέφερε ο στρατός στο Telegram messenger, σύμφωνα με το Reuters.
Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το θέμα.
Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) πραγματοποίησε μια μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περισσότερα από 40 ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας ζημιές ή καταστροφές σε δεκάδες στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22 , τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί για να εκτοξεύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.