Η Ρωσία καταστρέφει τουλάχιστον ένα drone της Ουκρανίας κατευθυνόμενο προς τη Μόσχα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρξαν θύματα ή ζημιές όταν κατέπεσαν συντρίμμια του drone στην περιοχή.

Πτώση Drone

Στοιχεία της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν τουλάχιστον ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα το οποίο κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Οπως διευκρίνισε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα ούτε ζημιές όταν κατέπεσαν συντρίμμια του drone στην περιοχή Ραμένσκι της περιφέρειας της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

