ΗΠΑ: Αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το ρωσικό μπλογκ Rybar

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν πως προσφέρουν αμοιβή δέκα εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το ρωσικό μπλογκ Rybar, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τις ΗΠΑ, εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας.

Εννέα πρόσωπα κατονομάζονται σε ανακοίνωση του προγράμματος Rewards for Justice, «αντιτρομοκρατικού» εγχειρήματος για τη συλλογή πληροφοριών, υπ’ ευθύνη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ανάμεσα στους υπόπτους που κατηγορούνται ότι διεξάγουν «επιχειρήσεις επιβλαβούς επηρεασμού» του Rybar φιγουράρει ο Μιχαήλ Ζβίντσουκ, ο ιδρυτής του μπλογκ και καναλιού στην πλατφόρμα Telegram, που θεωρείται πως διατηρεί στενές σχέσεις με τον ρωσικό στρατό.

Πάνω από 1,3 εκατ. άνθρωποι παρακολουθούν τις πληροφορίες που δημοσιοποιεί το Rybar σχετικά με την ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία. Όμως, λένε οι αμερικανικές αρχές, το συγκεκριμένο ιστολόγιο δεν περιορίζεται σ’ αυτό.

«Το Rybar διαχειρίζεται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τα κανάλια προπαγάνδας #HOLDTHELINE και #STANDWTHTEXAS που προωθούν πολιτικά συμφέροντα της ρωσικής κυβέρνησης στις ΗΠΑ», σύμφωνα με το πρόγραμμα Rewards for Justice.

Κατά την ανακοίνωσή του, το Rybar προσπαθεί να «σπείρει διχόνοια, να υποκινήσει κοινωνικές διαιρέσεις, να πυροδοτήσει κομματικούς και φυλετικούς διχασμούς και να ενθαρρύνει το μίσος και τη βία στις ΗΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

