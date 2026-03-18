Η Ρωσία καταδικάζει την επίθεση κοντά στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν

Η Ρωσία καταδίκασε το πλήγμα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ στο Ιράν, το οποίο σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα και, όπως ανέφερε, βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από ενεργειακή μονάδα, καλώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του υπουργείου, προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία κατασκεύασε τον σταθμό της Μπουσέρ και συμβάλλει στη λειτουργία του.

Το Ιράν δήλωσε την Τρίτη στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ότι η επίθεση δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.