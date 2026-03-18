Εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη βιομηχανία φυσικού αερίου του Ιράν έγιναν στόχος ισραηλινής επιδρομής την Τετάρτη, ειδικά κοντά στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars το μεγαλύτερο στον κόσμο, ανακοίνωσε μια στρατιωτική πηγή στην εφημερίδα Jerusalem Post την Τετάρτη.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars λειτουργεί από κοινού από το Ιράν και το Κατάρ.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα Post ότι η επίθεση συντονίστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του αντιτάχθηκαν στις προηγούμενες επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις λόγω των πλάνων των καταστροφικών πυρκαγιών και της επακόλουθης αύξησης των τιμών. Ωστόσο, στην περίπτωση του φυσικού αερίου, αυτό φαίνεται να μην προκαλεί τόση ανησυχία, επέμεινε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. To Ισραήλ είχε το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για την επίθεση αναφέρει το Axios.

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση ζητώντας την εκκένωση πετροχημικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τμήματα των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν δέχτηκαν επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ την Τετάρτη, ανέφερε από πλευράς του το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι η έκταση της ζημιάς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.



Το πρακτορείο κατονόμασε εκτός του South Pars, και το Asaluyeh, το οποίο διαθέτει εγκαταστάσεις πετρελαίου και πετροχημικών. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε αυτόν τον πόλεμο, αναφέρει το CNN.



Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι «ισχυρές εκρήξεις» ακούστηκαν από πολλά διυλιστήρια στο Asaluyeh, αναφέροντας ότι «ορισμένες δεξαμενές αποθήκευσης και περιοχές εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε διαφορετικές φάσεις» του διυλιστηρίου επλήγησαν.



Το προσωπικό έχει μετακινηθεί σε ασφαλείς τοποθεσίες, ανέφερε το Fars, και ομάδες διάσωσης εργάζονται για την κατάσβεση πυρκαγιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.