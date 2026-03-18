«Πυρά» Ερντογάν κατά του Ισραήλ

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ για τις επιθέσεις σε Λίβανο και Ιράν, ωστόσο δεν αναφέρθηκε στις ΗΠΑ και στον πρόεδρο Τραμπ.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις με τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους του ιρανικού καθεστώτος Αλί Λαριτζανί, του πιο πραγματιστή στις συναλλαγές του με τη Δύση, έδωσαν την ευκαιρία στον πρόεδρο Ερντογάν να εξαπολύσει δριμύτατη επίθεση κατά του Ισραήλ ισχυριζόμενος ότι το Ισραήλ καθοδηγείται από ένα δίκτυο που θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους και σύρει την περιοχή βήμα-βήμα προς την καταστροφή. «Όλοι γνωρίζουμε ότι οι επιθέσεις που στοχεύουν πρώτα τη Γάζα, στη συνέχεια την Υεμένη και τον Λίβανο, και πιο πρόσφατα το Ιράν δεν υποκινούνται αποκλειστικά από ανησυχίες για την ασφάλεια, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική για μια βήμα με βήμα καταστροφή», είπε ο Ερντογάν.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ κρατά επί 17 ημέρες κλειστό το τέμενος Αλ Άκσα για τους μουσουλμάνους. Αυτή, είπε, είναι μια αυθαίρετη απόφαση, ενώ αναφέρθηκε και στις επιθέσεις στη Γάζα, όπου, όπως είπε, σκοτώνονται άμαχοι και παιδιά.Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε την τωρινή πραγματικότητα ως μια «ιστορική καμπή» του διεθνούς συστήματος που διαμορφώθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και δήλωσε ότι οι εξελίξεις επιβάλλουν την ανάγκη να γίνουν γνωστές οι πραγματικότητες στη διεθνή κοινή γνώμη.Είναι πάντως άξιο προσοχής ότι ο Τούρκος πρόεδρος ενώ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός κατά του Ισραήλ, δεν είπε κουβέντα για τις ΗΠΑ ή τον πρόεδρο Τραμπ, ούτε τους καταλόγισε ευθύνες για τους θανάτους αμάχων στην περιοχή.Περιοδεία Φιντάν στα κράτη του ΚόλπουΕίναι σημαντικό ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ξεκίνησε σήμερα περιοδεία στα κράτη του Κόλπου αρχίζοντας από το Ριάντ, όπου θα έχει κρίσιμες συναντήσεις για τις εξελίξεις στην περιοχή, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να κλιμακώνονται. Πιστεύεται ότι η παρουσία του Φιντάν μπορεί να ενεργοποιήσει συζητήσεις για τις επόμενες κινήσεις στην περιοχή, που μπορεί να φέρουν την Τουρκία στο προσκήνιο νέων διεργασιών με τα κράτη του Κόλπου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.