Ζελένσκι: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα στερήσει πυραύλους από την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει έλλειψη πυραύλων για να πολεμήσει τη Ρωσία, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξη στο BBC, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί έναν «παρατεταμένο πόλεμο» μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, καθώς αυτό θα αποδυναμώσει το Κίεβο, με τους πόρους των ΗΠΑ να κατευθύνονται αλλού.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δεν βρίσκεται «με καμία πλευρά» στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και δεν θέλει να «ενοχλήσει» τον Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι έχει «πολύ κακό προαίσθημα» για τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη «αναβάλλονται συνεχώς. Υπάρχει ένας λόγος -ο πόλεμος στο Ιράν».

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση ωφελεί τον Πούτιν, καθώς αυξάνει τις τιμές της ενέργειας -κάτι που αποτελεί πρόβλημα για την Ουκρανία- και σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει «έλλειμμα» πυραύλων.

«Για τον Πούτιν, ένας μακροχρόνιος πόλεμος στο Ιράν είναι θετικός», είπε. «Εκτός από τις τιμές ενέργειας, σημαίνει εξάντληση των αμερικανικών αποθεμάτων και εξάντληση της παραγωγής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Έτσι και εμείς έχουμε εξάντληση πόρων».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «σίγουρα» θα υπάρξει έλλειψη πυραύλων Patriot, κάτι που θα αποτελέσει «πρόκληση», προσθέτοντας ότι το ερώτημα πλέον είναι «πότε θα εξαντληθούν όλα τα αποθέματα στη Μέση Ανατολή».

«Η Αμερική παράγει 60-65 πυραύλους τον μήνα. Φανταστείτε, 65 τον μήνα είναι περίπου 700-800 πυραύλοι τον χρόνο», είπε. «Και την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιήθηκαν 803 πύραυλοι», επεσήμανε.

Ο Ζελένσκι μίλησε επίσης για τη στάση του Αμερικανού προέδρου στον πόλεμο της Ουκρανίας, λέγοντας ότι ο Τραμπ θέλει να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής αντί να πάρει θέση στην εισβολή της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι πιστεύει πως ο Τραμπ «θέλει να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο», αλλά πρόσθεσε ότι ο ίδιος και οι σύμβουλοί του έχουν επιλέξει στρατηγική στενού διαλόγου με τον Πούτιν και «να μην τον ενοχλούν, επειδή η Ευρώπη τον ενόχλησε και ο Πούτιν δεν θέλει να μιλήσει με την Ευρώπη».

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

