Η Ρωσία έπληξε τρία φορτηγά πλοία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την Τετάρτη τρία ακόμη φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο δημοσίευσε βίντεο από τις επιθέσεις, χωρίς όμως να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά της ναυσιπλοΐας η μία της άλλης, σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση που έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών του σιταριού και απειλεί να μετατρέψει τη Μαύρη Θάλασσα στο επόμενο κρίσιμο σημείο συμφόρησης του παγκόσμιου εμπορίου. Επομένως, μετά το Στενό του Ορμούζ, η περιοχή κινδυνεύει να παραλύσει ως εμπορική δίοδος εξαιτίας του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

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