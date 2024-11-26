Η Ρωσία απαγορεύει σε περίπου 10 Βρετανούς υπουργούς την είσοδο

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε περίπου δέκα Βρετανούς υπουργούς, παρουσιάζοντας αυτή την απόφαση ως απάντηση στις «ρωσοφοβικές» πολιτικές του Λονδίνου.

Μεταξύ αυτών που στοχοποιούνται είναι η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ, η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ και περισσότεροι από δώδεκα άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των Εργατικών.

Νωρίτερα σήμερα, σε μια άλλη κίνηση, ενδεικτική των τεταμένων σχέσεων των δύο χωρών, η Μόσχα απέλασε Βρετανό διπλωμάτη, κατηγορώντας τον για κατασκοπεία. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ότι το υπουργείο είχε καλέσει τον Βρετανό πρεσβευτή.

Απαντώντας, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε ως «κακόβουλες και αβάσιμες» τις κατηγορίες για κατασκοπεία που διατύπωσε η Ρωσία εναντίον του Βρετανού διπλωμάτη.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία διατυπώνει κακόβουλες και αβάσιμες κατηγορίες εναντίον του προσωπικού μας, θα απαντήσουμε εν ευθέτω χρόνω», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Φόρεϊν Όφις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.