Αλ Φαγέντ: Και 12 άνδρες καταγγέλουν σεξουαλική κακοποίηση απο τον ιδιοκτήτη των Harrods

Οι καταγγελίες 12 ακόμη ανδρών ακολουθούν εκείνες των 420 γυναικών που κατηγόρησαν τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, πρώην επικεφαλής των Harrods για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Αυτή τη φορά, 12 πρώην υπάλληλοι των Harrods, όλοι άνδρες, τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν τόσο σωματική όσο και λεκτική βία από τον ίδιο και τους σωματοφύλακές του.

Το χρονικό της υπόθεσης Αλ Φαγέντ

Υπενθυμίζεται ότι ντοκιμαντέρ του BBC, που προβλήθηκε τον Σεπτέμβριο, αποκάλυψε ότι ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 94 ετών, κακοποίησε σεξουαλικά γυναίκες εργαζόμενες στο πολυκατάστημα Harrods του Λονδίνου. Τις εξανάγκασε να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και τις απείλησε με συνέπειες αν τολμούσαν να τον καταγγείλουν. Ο Άρμστρονγκ, σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο, δήλωσε ότι η κλίμακα της κακοποίησης που διέπραξε ο Αλ Φαγέντ, και η οποία διευκολύνθηκε από τους ανθρώπους γύρω του, συνεχίζει δυστυχώς να αυξάνεται.

Ο Αλ Φαγέντ είχε πάντα αρνηθεί τις κατηγορίες εναντίον του πριν από τον θάνατό του. Όταν ζητήθηκε σχόλιο, το Harrods παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters σε προηγούμενες δηλώσεις του, όπου ζητούσε συγγνώμη και ανακοίνωνε ότι είχε ξεκινήσει μια διαδικασία αποζημίωσης για τις νυν και πρώην υπαλλήλους του.

«Αυτή είναι, κατά την άποψή μου, κακοποίηση σε βιομηχανική κλίμακα»

Ο Μπρους Ντράμοντ, άλλος δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση, ανέφερε ότι περισσότερες από 400 καταγγελίες προήλθαν από γυναίκες παγκοσμίως, με τις περισσότερες από αυτές να αφορούν τη Βρετανία, ενώ υπήρχαν επίσης καταγγελίες από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Μαλαισία, η Ισπανία και η Νότια Αφρική. «Αυτή είναι, κατά την άποψή μου, κακοποίηση σε βιομηχανική κλίμακα», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις συνέβαιναν όχι μόνο στο Harrods, αλλά και σε άλλες τοποθεσίες που σχετίζονταν με την επιχείρηση του Αλ Φαγέντ, όπως το γήπεδο της ομάδας Φούλαμ, το ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι και το κτήμα του στο Σάρεϊ.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν η κόρη ενός πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Λονδίνο και η κόρη ενός γνωστού ποδοσφαιριστή, αν και οι δικηγόροι δεν ανέφεραν τα ονόματά τους.

Το ντοκιμαντέρ του BBC ανέφερε, επίσης, ότι το Harrods δεν παρενέβη για να αποτρέψει την κακοποίηση και βοήθησε στη συγκαλυψή των κατηγοριών κατά την περίοδο που το πολυκατάστημα ανήκε στον Αλ Φαγέντ. Οι δικηγόροι επέκριναν το πρόγραμμα αποζημιώσεων του Harrods, υπογραμμίζοντας ότι κάποια θύματα δεν αισθάνονται άνετα να επικοινωνήσουν απευθείας με το κατάστημα, καθώς εκεί υπέστησαν κακοποίηση. Ο Ντράμοντ πρόσθεσε ότι ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη που εργάζονταν στο Harrods επί Αλ Φαγέντ συνεχίζουν να εργάζονται εκεί και σήμερα.

Οι κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης από τον Αλ Φαγέντ είχαν αναφερθεί και σε άλλα μέσα πριν το ντοκιμαντέρ του BBC, όπως το Vanity Fair το 1995, το ITV το 1997 και το Channel 4 το 2017. Οι δικηγόροι ανέφεραν ότι πολλές γυναίκες βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν μόνο μετά τον θάνατο του Αλ Φαγέντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.