Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Απροσδιόριστος αριθμός drone, άγνωστης ταυτότητας και προέλευσης, εντοπίστηκαν να πετούν κοντά στις αεροπορικές βάσεις που διατηρούν οι ΗΠΑ στο Λέικενχιθ, στο Μίλντενχολ και στο Φέλτγουελ στην ανατολική Αγγλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη, τα drone εθεάθησαν στην περιοχή τη νύχτα της Δευτέρας.

Παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε και την περασμένη εβδομάδα πάνω από τις ίδιες βάσεις.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως τα drone δεν έχουν αναγνωριστεί ως εχθρικά και δεν έχουν επηρεάσει καθόλου τη λειτουργία των υποδομών ή την ηρεμία των περίοικων, παρόλα αυτά «υπάρχει διαρκής παρακολούθηση ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία των εγκαταστάσεων».

Εξάλλου, την Παρασκευή αναφέρθηκε πως ένα επίσης μη προσδιορισμένης προέλευσης drone ακολουθούσε το αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth, τη ναυαρχίδα του βρετανικού στόλου, καθώς εισερχόταν στο λιμάνι του Αμβούργου.

Την ίδια ώρα, το Foreign Office στο Λονδίνο και η βρετανική πρεσβεία στη Μόσχα έχουν αποφύγει μέχρι στιγμής να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο για την απόφαση του Κρεμλίνου να απελάσει Βρετανό διπλωμάτη με την κατηγορία της κατασκοπείας.

