Liam Payne: Τι προηγήθηκε της μοιραίας πτώσης του τραγουδιστή των Οne Direction

Kαλός φίλος του Λίαμ Πέιν, στον οποίο οι αρχές του Μπουένος Άιρες θέλουν να απαγγείλουν κατηγορίες για «εγκατάλειψη», φαίνεται πως ήξερε ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν σε θέση να προστατεύει τον εαυτό του και παρά τις υποσχέσεις στην οικογένεια του πως θα τον προσέχει, αδιαφορούσε σύμφωνα με επίσημο πόρισμα το οποίο και απικαλείται τοTMZ.

Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό σύστημα της Αργεντινής κρίνει πως οι εισαγγελείς δεν έχουν δικαιοδοσία να τον κατηγορήσουν.

Ο Roger Nores ήταν εξαιρετικά κοντά με τον Liam τους τελευταίους μήνες της ζωής του.

Ταξίδεψαν μαζί στην Αργεντινή, αλλά ο Liam έμεινε μόνος στο ξενοδοχείο CasaSur και ο Roger έμεινε αλλού.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο πατέρας του Λίαμ είπε ότι τον Μάιο του 2024, ο Ρότζερ προσφέρθηκε εθελοντικά να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού του και να κανονίσει να το βάλει σε απεξάρτηση, γεγονός που ήταν εξαιρετικά ανακουφιστικό θεωρητικά για την οικογένεια γτ έτσι ο Liam θα ήταν πάντα απασχολημένος και ποτέ μόνος.σ

Σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια λίγο καιρό διαπίστωσε πως ο τραγουδιστής απέλυσε έναν σωματοφύλακα που προσπαθούσε να τον εμποδίσει να κάνει ναρκωτικά.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Roger ήξερε ότι ο Liam ήταν ξεκάθαρα εκτός ελέγχου.

Περιγράφουν ότι στις 10 μ.μ. το βράδυ πριν πεθάνει παρήγγειλε 4 μπουκάλια ουίσκι και στις 6:36 π.μ. το επόμενο πρωί παρήγγειλε άλλα 5 μπουκάλια ουίσκι ενώ ότι στις 7 π.μ. έστειλε μήνυμα στον Ρότζερ, αναφέροντας του ότι θέλει να τον επισκεφθεί call girl στο δωμάτιο ζητώντας του μάλιστα να του βρει 6 γραμμάρια (προφανώς κοκαΐνης).

Προσθέτουν ότι όταν ο Ρότζερ έφτασε στο ξενοδοχείο πήγαν για πρωινό όπου ο Λίαμ έπινε ουίσκι.

Η καμαριέρα που επισκέφθηκε το δωμάτιο του, το βρήκε σε άθλια κατάσταση ενώ κατά τον χρόνο που κι εκείνη βρισκόταν στον χώρο, ο Λίαμ επέστρεψε και έψαχνε σαν τρελός για κάτι που όταν το βρήκε, η γυναίκα παρατήρησε ότι έμοιαζε με «σκόνη».

Στις 11:30 τον επισκέφθηκαν 2 ιερόδουλες οι οποίες είπαν εν συνεχεία στην αστυνομία ότι έκαναν σεξ με τον Λίαμ. Λένε ότι τους ζήτησε κοκαΐνη επειδή είχε ξεμείνει και εξοργίστηκε όταν ζήτησαν πληρωμή χτυπώντας την τηλεόραση 3 φορές.

Γύρω στις 14:00 οι αρχές λένε ότι δήλωσε σε υπάλληλο του ξενοδοχείου πως θα χρειαστεί άλλα 7 γραμμάρια (προφανώς κοκαΐνης) για την ημέρα του.

Ο Ρότζερ επέστρεψε στο ξενοδοχείο στις 3:45 μ.μ. για να πληρώσει τις ιερόδουλες και στις 4 το απόγευμα ένας υπάλληλος ισχυρίστηκε ότι ο Λίαμ ήταν «φανερά μεθυσμένος» με διεσταλμένες κόρες.

Στις 4:04 μ.μ. ο Ρότζερ έφυγε από το ξενοδοχείο.

Λίγη ώρα αργότερα, μια υπάλληλος άκουσε τον Λίαμ να σπάει αντικείμενα στο δωμάτιό του και κάποιος από το ξενοδοχείο προσπάθησε να τηλεφωνήσει στον Ρότζερ αλλά εκείνος δεν απάντησε.

Στις 4:25 μ.μ. ο Ρότζερ έστειλε μήνυμα στον Λίαμ, "Πώς είσαι;" αλλά ο Λίαμ δεν απάντησε.

Πηγές που συνδέονται με τον Ρότζερ λένε στο TMZ... πως ήλεγξε τον Λίαμ 3 φορές την ημέρα που πέθανε και επιμένει όταν τον άφησε στο ξενοδοχείο περίπου μία ώρα πριν τη μοιραία πτώση από το μπαλκόνι, ήταν καλά και δεν έδειξε στοιχεία ότι βρισκόταν κάτω από το επιρροή του οτιδήποτε.

Πηγή: skai.gr

