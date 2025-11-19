Ένας φωτογράφος κατάφερε να αποτυπώσει μια «εντελώς εξωφρενική εικόνα, στην οποία ένας αλεξιπτωτιστής φαίνεται να πέφτει από τον ήλιο.

Η εντυπωσιακή φωτογραφία, με τίτλο «The Fall of Icarus» («Η Πτώση του Ίκαρου»), τραβήχτηκε από τον αστροφωτογράφο Άντριου ΜακΚάρθι, ο οποίος ειδικεύεται στην αποτύπωση εικόνων του Ήλιου.

Ο ΜακΚάρθι αναφέρει ότι χρειάστηκε «τεράστιος σχεδιασμός και τεχνική ακρίβεια» ώστε να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι ο αλεξιπτωτιστής, που κατευθυνόταν προς τη Γη, έμοιαζε να κατρακυλά στο διάστημα.

Ο αλεξιπτωτιστής, ο μουσικός Γκαμπριέλ Μπράουν, πήδηξε από ένα μικρό αεροσκάφος τύπου παραμοτέρ, σε ύψος περίπου 3.500 ποδιών (1.070 μέτρων). Για να είναι ταυτόχρονα σε εστίαση τόσο ο Ήλιος όσο και ο Μπράουν, η κάμερα του ΜακΚάρθι έπρεπε να τοποθετηθεί στο έδαφος, σχεδόν δύο μίλια (3,2 χιλιόμετρα) μακριά. Αυτό έδινε στον φωτογράφο μόνο ένα κλάσμα του δευτερολέπτου για να αιχμαλωτίσει τη στιγμή που ο Μπράουν περνούσε μπροστά από τον φακό του.

Το θεαματικό αποτέλεσμα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με θαυμαστές της αστρονομίας και της φωτογραφίας να σπεύδουν να το επαινέσουν. Ακόμη και ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, δημοσίευσε στο X: «Ωραία λήψη».

Παρά τις εβδομάδες προγραμματισμού και τις ακριβείς υπολογιστικές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό της καλύτερης θέσης, η λήψη αυτής της απίθανης φωτογραφίας απαίτησε τεράστια υπομονή. Το μικρό και ελαφρύ αεροσκάφος αποδείχθηκε πολύ λιγότερο προβλέψιμο απ’ όσο ήλπιζαν, και η τοποθέτησή του στο ακριβές σημείο ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τον πιλότο, Τζιμ Χάμπερλιν. Ο ΜακΚάρθι δήλωσε στη Daily Mail: «Το να πετύχουμε την ευθυγράμμιση ήταν μια τεράστια πρόκληση και ένα μάθημα υπομονής. Υπήρξαν πολλές διελεύσεις του αεροσκάφους που ήταν πολύ κοντά αλλά όχι αρκετά καλές, και κατέληξαν να κάνουν κύκλους για μία ώρα μέχρι να ευθυγραμμιστούν σωστά με το στενό οπτικό μου πεδίο. Αγαπώ απόλυτα την αντίθεση μιας μικροσκοπικής ανθρώπινης φιγούρας απέναντι στο τεράστιο, δυναμικό μας άστρο. Αυτή η αντιπαραβολή κάνει τη φωτογραφία τόσο ξεχωριστή και αποπνέει τόση αισιοδοξία. Σαν να λέει ότι παρά το μικρό μας μέγεθος, είμαστε ικανοί για τόσα πολλά.»

Μετά από αρκετές προσπάθειες για να πετύχουν τη σωστή ευθυγράμμιση, ο ΜακΚάρθι και ο Μπράουν κατάφεραν να τραβήξουν τη λήψη στην πρώτη κιόλας πτώση της ημέρας.

Ο Μπράουν έγραψε στο X: «Δεν ΜΠΟΡΩ να ΠΙΣΤΕΨΩ ότι τα καταφέραμε».

«Χρειάστηκαν μήνες σχεδιασμού και μια γελοία ποσότητα μαθηματικών υπολογισμών, αλλά δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος με το αποτέλεσμα! Η καλύτερη ελεύθερη πτώση της ζωής μου!»

Πηγή: skai.gr

