Ένα ρομπότ που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη χόρεψε για χάρη του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη σε μια έκθεση που διοργάνωσε η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, η οποία σχεδιάστηκε για να παρουσιάσει τις τεχνολογικές εξελίξεις της.

Η παράσταση, η οποία προβλήθηκε στην κρατική τηλεόραση, έδειχνε τον επικεφαλής του Κρεμλίνου να στέκεται απέναντι από το ανθρωποειδές ρομπότ καθώς αυτό του εξηγούσε τι ήταν πριν χορέψει το αγαπημένο του κομμάτι όπως του εξήγησε.

«Το όνομά μου είναι Γκριν. Είμαι το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι απλώς ένα πρόγραμμα σε μια οθόνη, αλλά μια φυσική ενσάρκωση της τεχνολογίας», είπε το ρομπότ στον Πούτιν.

Η Sberbank αναφέρει ότι το λογισμικό του ρομπότ θα αναβαθμίζεται συνεχώς, ότι έχει τη δυνατότητα να εκτελεί φυσικές εργασίες και ότι ένα πιλοτικό έργο θα το δει να ενσωματώνεται σε τμήματα της επιχείρησής της.

Το ασυνήθιστο γεγονός παρακολουθήθηκε στενά από τους σωματοφύλακες του Πούτιν, ένας εκ των οποίων στάθηκε ανάμεσα στο ρομπότ και τον Ρώσο ηγέτη στη συνέχεια για να βεβαιωθεί ότι αυτό απομακρύνθηκε από αυτόν και δεν πλησίασε πολύ.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε την απόδοση του ρομπότ «πολύ όμορφη» και το ευχαρίστησε.

Η παράσταση έρχεται λίγες μέρες αφότου ένα άλλο ρομπότ που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και ονομάζεται Aidol έπεσε λίγο μετά την εμφάνισή του στη σκηνή.

Ο Πούτιν επιθεώρησε επίσης ένα από τα έξυπνα ΑΤΜ νέας γενιάς της Sberbank, το οποίο με τη βοήθεια κάμερας μπορεί να δώσει στους πελάτες ορισμένες πληροφορίες για την υγεία τους με βάση 10 δείκτες όπως ο σφυγμός και η αρτηριακή πίεση.

