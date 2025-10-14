Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απεχθάνεται τη φωτογραφία του στο εξώφυλλο του Time, παρότι το δημοσίευμα τον εκθειάζει για τη συμφωνία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, και φρόντισε να... κράξει το περιοδικό αναλόγως. Ο Τραμπ επιτέθηκε στο Time, αποκαλώντας τη φωτογραφία ως «τη Χειρότερη Όλων των Εποχών».

«Το περιοδικό Time έγραψε μια σχετικά καλή ιστορία για μένα, αλλά η φωτογραφία μπορεί να είναι η Χειρότερη Όλων των Εποχών», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο Truth Social νωρίς την Τρίτη.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

«''Εξαφάνισαν'' τα μαλλιά μου, και μετά είχαν κάτι να αιωρείται στην κορυφή του κεφαλιού μου που έμοιαζε με ένα αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό. Πραγματικά περίεργο!». Συνέχισε χαρακτηρίζοντας την εικόνα «μια σούπερ κακή φωτογραφία που αξίζει να επικριθεί».

Το εξώφυλλο του Time, που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα με τον τίτλο «Ο Θρίαμβός Του», παρουσιάζει μια φωτογραφία με οπτική γωνία κάτω από τον Τραμπ, με τον ίδιο να κοιτάζει ψηλά, φωτισμένος από τις αχτίδες του ήλιου. Η επίμαχη εικόνα δεν κολάκεψε τα ναρκισσιστικά ένστικτα του προέδρου των ΗΠΑ.

Στο δημοσίευμα το περιοδικό χαρακτηρίζει τη συμφωνία για τη Γάζα ως «ένα σημαντικό επίτευγμα της δεύτερης θητείας του Τραμπ» και ένα «στρατηγικό σημείο καμπής» για τη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα και στην απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων φυλακισμένων και κρατουμένων από το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος, ο οποίος έχει επικριθεί και επαινεθεί για την προσέγγισή του στη διπλωματία της Μέσης Ανατολής, έχει μια μακρά και περίπλοκη ιστορία με το περιοδικό Time. Το περιοδικό τον έχει συχνά παρουσιάσει στο εξώφυλλό του, μερικές φορές όχι κολακευτικά, αλλά τον έχει επίσης ανακηρύξει δύο φορές Πρόσωπο της Χρονιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφαιρέσει και πίνακά του από τον Λευκό Οίκο, θεωρώντας ότι δεν ήταν επαρκώς «κολακευτικός».

