Νότια Κορέα: Ιστορικό ρεκόρ χιονιού στη Σεούλ – Δείτε φωτογραφίες

Η πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, η Σεούλ, καλύφθηκε σήμερα το πρωί με χιόνι, έπειτα από την ισχυρότερη χιονόπτωση που έχει καταγραφεί από τότε που διατηρούνται αρχεία εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 16,5 εκατοστά χιονιού έπεσαν σήμερα το πρωί στις 07:00 (τοπική ώρα, τα μεσάνυκτα ώρα Ελλάδας), σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 12,4 εκατοστών που είχε καταγραφεί στις 28 Νοεμβρίου 1972.

Οι εικόνες από τη χιονισμένη Σεούλ είναι εντυπωσιακές.

Διακοπές ρεύματος και προβλήματα στην κυκλοφορία

Μεγάλη ποσότητα χιονιού έπεσε σε όλη τη Νότια Κορέα και καταγράφηκαν πολλά ατυχήματα, καθώς αυτοκίνητα γλιστρούσαν στους δρόμους, αν και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Διακοπές ηλεκτροδότησης επηρέασαν περισσότερα από 150 νοικοκυριά γύρω από τη Σεούλ σήμερα το πρωί λόγω της πτώσης δέντρων.

Εξάλλου δρόμοι έχουν κλείσει προκειμένου να καθαριστούν, γεγονός που έχει προκαλέσει μποτιλιαρίσματα, ενώ 22 εσωτερικές πτήσεις έχουν ακυρωθεί και άλλες αναμένεται να καθυστερήσουν, επεσήμανε το υπουργείο Μεταφορών.

Προειδοποίηση για έντονες χιονοπτώσεις είχε εκδοθεί χθες το απόγευμα, με τις αρχές να ζητούν από τους πολίτες «να αποφεύγουν να οδηγούν οχήματα και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους», αλλά και να «προσέχουν για το ενδεχόμενο πτώσης δέντρων».

Η χιονόπτωση αυτή είναι η πρώτη για τον φετινό χειμώνα στη Νότια Κορέα, αλλά και η πιο ισχυρή που έχει καταγραφεί τον μήνα Νοέμβριο από το 1907, όταν η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας έθεσε σε λειτουργία σταθμούς παρακολούθησης.

