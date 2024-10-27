Η Αίγυπτος πρότεινε μια αρχική διήμερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για την ανταλλαγή τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς με ορισμένους Παλαιστίνιους ακρατούμενους, δήλωσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου την Κυριακή, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Παράλληλα, ο Αιγύπτιος πρόεδρος δήλωσε ότι σύμφωνα με την πρόταση της χώρας του, οι συνομιλίες θα πρέπει να επαναληφθούν εντός 10 ημερών από την εφαρμογή της προσωρινής εκεχειρίας προκειμένου να συζητηθεί η επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κάιρο μαζί με τον Αλγερινό Πρόεδρο Abdelmadjid Tebboune, ο Σίσι αποκάλυψε την πρόταση της Αιγύπτου καθώς σήμερα αναμένεται η συνάντηση εκπροσώπων του Ισραήλ, των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ στη Ντόχα για να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για εκεχειρία.

Κρίσιμες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα

Ο Ντέιβιντ Μπαρνέα, επικεφαλής της Μοσάντ πρόκειται να συναντηθεί στην Ντόχα με τον Γουίλιαμ Τζέι Μπερνς, τον διευθυντή της CIA και επικεφαλής Αμερικανό διαπραγματευτή στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Αναμένεται επίσης να συμμετάσχει ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ.

Σε ανακοινώσεις που εκδόθηκαν πριν από το Σαββατοκύριακο, το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι η συνάντηση της Κυριακής είχε ως στόχο τη συζήτηση πολλών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης εκέινης που προωθείται από την Αίγυπτο, η οποία μαζί με το Κατάρ ενήργησε ως ενδιάμεσος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ισραηλινός αξιωματούχος που γνωρίζει τις συζητήσεις είπε ότι η αιγυπτιακή πρόταση περιελάμβανε μια αρχική συμφωνία που προβλέπει την απελευθέρωση κάποιων ομήρων στη διάρκεια μιας μικρής παύσης των μαχών στη Γάζα. Η πρόταση, είπε ο αξιωματούχος αποσκοπεί στο να υπάρξει μία πρώτη θετική επανεκκίνηση μετά από μήνες αδιεξόδου.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν «έτοιμες να ηγηθούν μιας προσπάθειας» για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο τις επόμενες ημέρες — καθώς και για «να επιτύχουν επιτέλους κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στον θύλακα».

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι το γενικό πλαίσιο αυτών των διευθετήσεων είναι σε ισχύ και ότι «ήταν καιρός να επιλυθούν αυτές οι συμφωνίες μια για πάντα».

