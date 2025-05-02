Η AfD «μετά βεβαιότητας δεξιό εξτρεμιστικό κόμμα»

Πλέον είναι βέβαιο: η αξιωματική πλέον αντιπολίτευση και πρώτο κόμμα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η ακροδεξιά Εναλλακτκή για τη Γερμανία κατατάσσεται ως «μετά βεβαιότητας δεξιό εξτρεμιστικό κόμμα».

Σε αυτό το συμπέρασαμα καταλήγει η αρμόδια Ομοσπονδιακή Υπηρεσία του Συντάγματος με έδρα στην Κολωνία, ανακοινώνοντας ότι μετά από μελέτη στοιχείων που εκτείνονταν σε 1.000 σελίδες, υπάρχουν πλέον σαφείς αποδείξεις ότι η δράση συνολικά του κόμματος δεν είναι συμβατή με την ελεύθερη, δημοκρατική τάξη στη Γερμανία.

Το κόμμα, σύμφωνα με το πόρισμα, αγνοεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Γερμανικού Συντάγματος, το άρθρο 1 περί σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και συλλήβδην τις αρχές του κράτους δικαίου.

Η δε «εθνοτική κατανόηση του λαού που επικρατεί στους κόλπους του κόμματος» αντίκειται στις δημοκρατικές αξίες στις οποίες εδράζεται το γερμανικό πολίτευμα. Συγκεκριμένα στο στόχαστρο της AfD βρίσκονται άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο, κυρίως δε μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα.

Η απερχόμενη υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ χαρακτήρισε το πόρισμα της Υπ. Προστασίας του Συντάγματος «ξεκάθαρο». Πλέον τα στελέχη του κόμματος σε όλα τα επίπεδα μπορούν να συνεχίσουν να παρακολουθούνται ενώ ανοίγει ξανά η συζήτηση περί απαγόρευσης του κόμματος, μολονότι για κάτι τέτοιο οι νομικές και συνταγματικές προκλήσεις είναι μεγάλες.

Πηγή: Deutsche Welle

