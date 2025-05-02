Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι ΗΠΑ αποχωρούν από τον ρόλο του επικεφαλής διαμεσολαβητή - Καλούν Ρωσία και Ουκρανία σε απευθείας διαπραγματεύσεις

Προσηλωμένες στην υποστήριξη των ειρηνευτικών προσπαθειών στην Ουκρανία αλλά με την τήρηση αποστασιοποιημένης στάσης, θα ενεργούν από εδώ και στο εξής οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Tammy Bruce, θα αποχωρήσουν από τη διαδραμάτιση άμεσου ρόλου ως διαμεσολαβητές.

«Εκείνος(ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) γνωρίζει ότι υπάρχουν άλλα μέρη του κόσμου, ένας ολόκληρος πλανήτης για την ακρίβεια που χρειάζεται κάποια προσοχή», δήλωσε η Tammy Bruce στους δημοσιογράφους.

«Δεν πρόκειται να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο οποιαδήποτε στιγμή αυθόρμητα για να διαμεσολαβήσουμε σε συναντήσεις. Αυτό συμβαίνει τώρα μεταξύ των δύο μερών, και τώρα είναι η ώρα να παρουσιάσουν και να αναπτύξουν συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση».

Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν μια σημαντική μετατόπιση στην προσέγγιση της Ουάσινγκτον μετά από μήνες στασιμότητας στη διπλωματία με στόχο τη διαμεσολάβηση για μια εκεχειρία στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το μετέωρο βήμα του Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι, όπως επισημαίνουν οι New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ διαλαλούσε περίτρανα και προεκλογικά και κατόπιν της εκλογής του, ότι θα λήξει τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μέσα 24 ώρες.

Αντ'αυτού, η εβδομάδα αυτή, που σηματοδότησε το πέρας 100 ημερών στην εξουσία της δεύτερης θητείας του εν λόγω προέδρου, παρέμεινε ατελέσφορη και ο ίδιος δεν έχει να επιδείξει ούτε μία προσωρινή κατάπαυση του πυρός, γεγονός που τον προβληματίζει, όπως σημειώνουν οι NYT.

Επομένως, οι αναλυτές βρίσκονται σε αχαρτογράφητα νερά αναφορικά με τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το τοπίο που συνθέτουν οι δηλώσεις και οι αντιδράσεις του, είναι ομιχλώδες και τα συμπεράσματα απέχουν πολύ από το να είναι ασφαλή. Γενικότερα, η προσέγγιση του Τραμπ αναφορικά με τον Ρωσοουκρανικό πόλεμο, αυτή δηλαδή η απόκλιση μεταξύ ισχυρισμών και πεπραγμένων, είναι απόδειξη σύμφωνα με τους NYT, του έωλου των λεγομένων του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τα «καμπανάκια» που είχαν κρούσει από καιρό οι ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Τραμπ είχαν προειδοποιήσει προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν από τις προσπάθειες διαμεσολάβησης εάν δεν σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.

Στις 18 Απριλίου, ο Τραμπ δήλωσε : «Αν ένα από τα δύο μέρη το κάνει πολύ δύσκολο, απλώς θα πούμε: "Είστε ανόητοι, είστε απαίσιοι άνθρωποι" και απλώς θα το προσπεράσουμε αφήνοντάς το στην τύχη του».

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς επανέλαβε την προειδοποίηση για τη μετατόπιση αυτή της πολιτικής των ΗΠΑ την 1η Μαΐου, λέγοντας στο Fox News ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι απίθανο να τελειώσει «σύντομα».

«Θα εξαρτηθεί από τους Ρώσους και τους Ουκρανούς τώρα που η κάθε πλευρά γνωρίζει ποιοι είναι οι όροι ειρήνης της άλλης. Θα εξαρτηθεί από αυτούς να καταλήξουν σε συμφωνία και να σταματήσουν αυτή τη βάναυση σύγκρουση», δήλωσε ο Βανς στον Μπρετ Μπάιερ του Fox News.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.