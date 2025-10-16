Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντυπωσιακές εικόνες: Η Πολωνία προειδοποίησε την Ευρώπη για τη ρωσική απειλή φέρνοντας ένα drone στη βρετανική Βουλή

Ένα drone Shahed-136 στο βρετανικό κοινοβούλιο για να προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους για την ανάγκη προετοιμασίας για ρωσικές επιθέσεις

Βρετανία: Ο Πολωνός ΥΠΕΞ προειδοποίησε την Ευρώπη για τη ρωσική απειλή φέρνοντας drone

Ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, έφερε την Τετάρτη ένα drone Shahed-136 στην ομιλία του στο βρετανικό κοινοβούλιο για να προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την ανάγκη προετοιμασίας για ρωσικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς. 

«Υποτίθεται ότι θα είχαμε κυρώσεις, αλλά αντ' αυτού είχαμε την Αλάσκα», δήλωσε αιχμηρά στο Fox News o Σικόρσκι για τη σύνοδο κορυφής Τραμπ - Πούτιν.

To καταρριφθέν ιρανικό drone Shahed-136 – αποτελεί κομβικής σημασίας όπλο στον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. 

Αυτή είναι η πρώτη δημόσια επίδειξη ενός drone Shahed στην Ευρώπη, και μια σοβαρή υπενθύμιση του ιρανικού ρόλου στον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία - και της αυξανόμενης απειλής των drone για την Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Βλαντίμιρ Πούτιν Πολωνία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark