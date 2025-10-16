Βρετανία: Ο Πολωνός ΥΠΕΞ προειδοποίησε την Ευρώπη για τη ρωσική απειλή φέρνοντας drone

Ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, έφερε την Τετάρτη ένα drone Shahed-136 στην ομιλία του στο βρετανικό κοινοβούλιο για να προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την ανάγκη προετοιμασίας για ρωσικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς.

Zgadzam się z Prezydentem Trumpem, że bez uderzenia w terytorium wroga, nie da się wygrać wojny, dlatego Tomahawki powinny trafić do Ukrainy.



📺 Londyn, wywiad dla @Channel4News pic.twitter.com/gPm6eykPg4 October 15, 2025

«Υποτίθεται ότι θα είχαμε κυρώσεις, αλλά αντ' αυτού είχαμε την Αλάσκα», δήλωσε αιχμηρά στο Fox News o Σικόρσκι για τη σύνοδο κορυφής Τραμπ - Πούτιν.

To καταρριφθέν ιρανικό drone Shahed-136 – αποτελεί κομβικής σημασίας όπλο στον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Poland’s foreign minister, Radosław Sikorski, at the Palace of Westminster next to a Shahed-136 drone, acquired by United Against Nuclear Iran (UANI) from Ukraine where it was brought down.https://t.co/12TLLiOf0K pic.twitter.com/p9vGrGmU1U — SPIES&VESPERS (@SpiesVespers) October 16, 2025

Αυτή είναι η πρώτη δημόσια επίδειξη ενός drone Shahed στην Ευρώπη, και μια σοβαρή υπενθύμιση του ιρανικού ρόλου στον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία - και της αυξανόμενης απειλής των drone για την Ευρώπη.

That’s something you don’t see everyday. Polish Foreign Minister Sikorski brought a Shahed-136 drone to his speech at Westminster warning European colleagues about the need to prepare for russian deep-strike attacks. pic.twitter.com/V2u3glnrlz — Shaun Pinner (@olddog100ua) October 15, 2025

Władimir Putin zakończy tę wojnę tylko, gdy uzna, że rozpoczęcie jej było błędem. Musi zrozumieć, że tej wojny nie wygra.



Tak, Rosja może przegrać tę wojnę, tak jak przegrała wiele innych wcześniej – z Wielką Brytanią, Japonią, Polską lub mudżahedinami w Afganistanie.… pic.twitter.com/iHlgYHfdB8 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 14, 2025

Mam propozycję: nie mówmy o flocie cieni na Bałtyku, mówmy o flocie złomu, która karmi maszynę wojenną Putina. To są stare maszyny, które nie spełniają jakichkolwiek wymogów technicznych.



📍Parlament Wielkiej Brytanii, @UANI pic.twitter.com/Zf9f58c1jl — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 14, 2025

