Βρετανία: Ο Πολωνός ΥΠΕΞ προειδοποίησε την Ευρώπη για τη ρωσική απειλή φέρνοντας drone

Ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, έφερε την Τετάρτη ένα drone Shahed-136 στην ομιλία του στο βρετανικό κοινοβούλιο για να προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την ανάγκη προετοιμασίας για ρωσικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς.
Zgadzam się z Prezydentem Trumpem, że bez uderzenia w terytorium wroga, nie da się wygrać wojny, dlatego Tomahawki powinny trafić do Ukrainy.
📺 Londyn, wywiad dla @Channel4News pic.twitter.com/gPm6eykPg4— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 15, 2025
«Υποτίθεται ότι θα είχαμε κυρώσεις, αλλά αντ' αυτού είχαμε την Αλάσκα», δήλωσε αιχμηρά στο Fox News o Σικόρσκι για τη σύνοδο κορυφής Τραμπ - Πούτιν.
To καταρριφθέν ιρανικό drone Shahed-136 – αποτελεί κομβικής σημασίας όπλο στον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.
Poland’s foreign minister, Radosław Sikorski, at the Palace of Westminster next to a Shahed-136 drone, acquired by United Against Nuclear Iran (UANI) from Ukraine where it was brought down.https://t.co/12TLLiOf0K pic.twitter.com/p9vGrGmU1U— SPIES&VESPERS (@SpiesVespers) October 16, 2025
Αυτή είναι η πρώτη δημόσια επίδειξη ενός drone Shahed στην Ευρώπη, και μια σοβαρή υπενθύμιση του ιρανικού ρόλου στον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία - και της αυξανόμενης απειλής των drone για την Ευρώπη.
That’s something you don’t see everyday. Polish Foreign Minister Sikorski brought a Shahed-136 drone to his speech at Westminster warning European colleagues about the need to prepare for russian deep-strike attacks. pic.twitter.com/V2u3glnrlz— Shaun Pinner (@olddog100ua) October 15, 2025
Władimir Putin zakończy tę wojnę tylko, gdy uzna, że rozpoczęcie jej było błędem. Musi zrozumieć, że tej wojny nie wygra.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 14, 2025
Tak, Rosja może przegrać tę wojnę, tak jak przegrała wiele innych wcześniej – z Wielką Brytanią, Japonią, Polską lub mudżahedinami w Afganistanie.… pic.twitter.com/iHlgYHfdB8
Mam propozycję: nie mówmy o flocie cieni na Bałtyku, mówmy o flocie złomu, która karmi maszynę wojenną Putina. To są stare maszyny, które nie spełniają jakichkolwiek wymogów technicznych.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 14, 2025
📍Parlament Wielkiej Brytanii, @UANI pic.twitter.com/Zf9f58c1jl
