Ο Ίλον Μασκ είναι 54 ετών και διατηρείται σε άριστη φόρμα, ενώ σε κάθε δημόσια εμφάνιση δείχνει όλο και πιο ανανεωμένος. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί δημοσίως ότι παίρνει το φάρμακο Mounjaro για να διατηρεί το βάρος του - μάλιστα πέρυσι τα Χριστούγεννα είχε αστειευτεί πως είναι ο «Άγιος Βασίλης του Ozempic».

Επίσης, τα τελευταία χρόνια οι φήμες ότι έχει κάνει μεταμόσχευση μαλλιών όλο και πληθαίνουν αν και ο μεγιστάνας της Tesla και του Χ δεν τις έχει επιβεβαιώσει (ούτε διαψεύσει) ποτέ.

Πώς θα ήταν λοιπόν ο Ιλον Μασκ αν άφηνε τον εαυτό του στη… φυσική του κατάσταση;

Την απάντηση δίνει η Daily Mail, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα απομόνωσε ένα καρέ (στιγμιότυπο) από την τελευταία εμφάνιση του δισεκατομμυριούχου στο Joe Rogan Experience, στην οποία φαινόταν γερασμένος, κουρασμένος και εξαντλημένος.

Στη συνέχεια και το έβαλε στο Microsoft Copilot ρωτώντας: «Με βάση αυτή την εικόνα, πώς θα φαινόταν ο Ίλον Μασκ χωρίς μεταμοσχεύσεις μαλλιών ή φάρμακα για αδυνάτισμα;».

Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε στη συνέχεια αυτή την (περίεργη;) εικόνα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Daily Mail, η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Μασκ έκανε τον δρ Στιούαρτ Φίσερ, γιατρό με έδρα τη Νέα Υόρκη, να εκφράσει την ανησυχία του για την υγεία του μεγιστάνα και να υποστηρίξει ότι παρουσιάζει σημάδια «πρόωρης γήρανσης».

«Ακόμα και στη Ρεπουμπλικανική Εθνική Συνέλευση τον Ιούλιο του 2024, φαινόταν πιο φρέσκος σε σύγκριση με τώρα. Η διασημότητα, το στρες και οι αντιπαραθέσεις φαίνεται να τον έχουν γεράσει σωματικά και συναισθηματικά» δήλωσε στη Mail.

Μάλιστα, ο δρ Φίσερ πρόσθεσε ότι η ταχεία γήρανση δεν εμφανίζεται μόνο στο πρόσωπο: «Αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού».

