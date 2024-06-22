Ελβετικό δικαστήριο καταδίκασε τέσσερα μέλη της πλουσιότερης οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου σε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από τέσσερα έως τεσσεράμισι χρόνια.

Ο Prakash και η σύζυγός του Kamal Hinduja, καθώς και ο γιος τους Ajay και η σύζυγός του Namrata κρίθηκαν ένοχοι για εκμετάλλευση και παράνομη απασχόληση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, αθωώθηκαν για τη σοβαρότερη κατηγορία, αυτή της εμπορίας ανθρώπων.

Ξόδεψαν περισσότερο για τον σκύλο τους παρά για τους υπηρέτες

Εργαζόμενοι που μεταφέρθηκαν από την Ινδία ισχυρίστηκαν ότι η οικογένεια τούς πλήρωνε μόλις £7 (8,30 ευρώ) για να εργαστούν 18 ώρες την ημέρα, λιγότερο από το ένα δέκατο του ποσού που απαιτείται με βάση την ελβετική νομοθεσία.

Ισχυρίστηκαν, επίσης, ότι η οικογένεια -η περιουσία της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 37 δισεκατομμύρια λίρες- σπάνια τους επέτρεπε να φύγουν από το σπίτι, το οποίο βρισκόταν στην πλούσια γειτονιά της Cologny στη Γενεύη.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η οικογένεια ξόδεψε περισσότερα για τον σκύλο τους παρά για το υπηρετικό τους προσωπικό.

Οι μεγαλύτεροι Hindujas, και οι δύο άνω των 70 ετών, δεν παρέστησαν στις δικαστικές διαδικασίες, επικαλούμενοι θέματα υγείας. Ο Ajay και η Namrata ήταν παρόντες, αλλά δεν ήταν στο δικαστήριο για να ακούσουν την ετυμηγορία. Ο δικηγόρος υπεράσπισης τους λέει ότι σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Ο εισαγγελέας της Γενεύης ζήτησε την άμεση κράτησή τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γενεύη, κόμβος διεθνών οργανισμών καθώς και πλούσιων του κόσμου, βρίσκεται στο επίκεντρο για κακομεταχείριση εργαζομένων.

Πέρυσι, τέσσερις οικιακές βοηθοί από τις Φιλιππίνες άσκησαν αγωγή εναντίον μιας από τις διπλωματικές αποστολές της Γενεύης στα Ηνωμένα Έθνη, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν πληρωθεί για χρόνια.

Η οικογένεια Hinduja ελέγχει το Hinduja Group, έναν πολυεθνικό όμιλο ο οποίος έχει δραστηριότητες στους κλάδους του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των τραπεζών. Η οικογένεια ελέγχει, επίσης, το ξενοδοχείο Raffles στο Λονδίνο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.