Την ώρα που δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι λιμοκτονούν καθώς μαίνεται ο πόλεμος στην Λωρίδα της Γάζας, εκατοντάδες παλέτες φαγητού – από πακέτα ρυζιού μέχρι τσαμπιά μπανάνες βρίσκονται μέσα στον ήλιο, στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας, μόλις λίγα μίλια μακριά από τις πεινασμένες οικογένειες.

Οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες εξακολουθούν να αγωνίζονται να μεταφέρουν τρόφιμα ζωτικής σημασίας στη νότια Γάζα και κατηγορούν την αυξανόμενη ανομία ότι καθιστά πολύ επικίνδυνη την παραλαβή και τη μεταφορά εμπορευμάτων.

«Η λεηλασία είναι αρκετά μεγάλη πια», λέει ο Γεώργιος Πετρόπουλος, επικεφαλής του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) στη Γάζα. Υπολογίζει ότι την περασμένη Τρίτη κλάπηκαν τα τρία τέταρτα των εμπορευμάτων στα φορτηγά που εισέρχονταν από τη διάβαση.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ αναφέρουν ότι τα οχήματα δέχονται συστηματικές επιθέσεις και σταματούν από ένοπλες συμμορίες, ιδιαίτερα εκείνες που διακινούν λαθραία τσιγάρα, τα οποία πωλούνται στη μαύρη αγορά της Γάζας έναντι υπέρογκων ποσών. Στο στόχαστρο έχουν μπει επίσης πρόσφατα φορτηγά που φέρνουν καύσιμα στη Γάζα.

«Πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το τι θα κάνουμε για την πολιτική τάξη στη Γάζα και ποιος θα φροντίσει να το επιτύχει», λέει ο κ. Πετρόπουλος.

Σε μια περιοδεία των μέσων ενημέρωσης στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, ο ισραηλινός στρατιωτικός φορέας που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των περασμάτων, η Cogat, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν έθεσε κανένα όριο στο ποσό της βοήθειας που θα μπορούσε να πάει στη Γάζα. Μας έδειξαν αυτό που λέγεται ότι ήταν ένα ανεκτέλεστο φορτίο με περισσότερα από 1.000 φορτηγά βοήθειας που είχαν υποβληθεί σε ελέγχους ασφαλείας και περίμεναν τη συλλογή από την πλευρά της Γάζας.

«Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για να βελτιώσουν την ικανότητα διανομής τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Cogat, Shimon Freedman.

Κατηγόρησε τον ΟΗΕ – που είναι ο κύριος προμηθευτής βοήθειας στη Γάζα – ότι έχει ανεπαρκή φορτηγά, καθώς και ότι χρειάζεται «να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό, να παρατείνει το ωράριο εργασίας, να αυξήσει την αποθήκευση» και να λάβει άλλα «υλικοτεχνικά και οργανωτικά βήματα». Τα Ηνωμένα Έθνη και οι ομάδες αρωγής διαψεύδουν ωστόσο από την πλευρά τους τους ισχυρισμούς ότι είναι υποστελεχωμένοι, υποδεικνύοντας τις δυσκολίες λειτουργίας σε μια ενεργή εμπόλεμη ζώνη.

«Έχουμε προσλάβει δεκάδες νέο προσωπικό και εκατοντάδες εθελοντές για τη διανομή βοήθειας. Έχουμε παραδώσει 28 εκατομμύρια γεύματα και έξι εκατομμύρια ιατρικές θεραπείες - έτσι [προφανώς] μπορούμε να βρούμε ανθρώπινο δυναμικό μαζί», λέει ο Sean Carroll, πρόεδρος της American Near East Refugee Aid (Anera).

Αλλά λέει ότι η αύξηση των εργαζομένων δεν βοηθά όταν «ο πόλεμος κάνει την παραλαβή εμπορευμάτων πολύ επικίνδυνη ή οι δρόμοι είναι αδιάβατοι. Όταν δεν υπάρχουν αρκετά καύσιμα και δεν υπάρχουν αρκετά φορτηγά ή ανταλλακτικά μέσα στη Γάζα».

Περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν ήδη εκτοπιστεί λόγω των μαχών, αναγκάστηκαν να φύγουν, βαθαίνοντας την ανθρωπιστική κρίση. Την ίδια στιγμή, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχασαν την πρόσβαση σε σημαντικά κέντρα αποθήκευσης και διανομής.

Από τότε που οι ισραηλινές δυνάμεις ανέλαβαν τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του συνοριακού περάσματος της Ράφα, η Αίγυπτος απαγόρευσε τη χρήση του, λέγοντας ότι δεν είναι πλέον ασφαλές για ανθρωπιστικό έργο. Η βοήθεια και τα καύσιμα μεταφέρονται τώρα στο Κερέμ Σαλόμ.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, τον Μάιο κατά μέσο όρο 97 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθαν στη Γάζα και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου, ο αριθμός είχε μειωθεί ξανά στα 89 φορτηγά.

Στη Χαν Γιουνίς οι κάτοικοι της Γάζας λένε στο BBC ότι δεν τους φτάνει τώρα καμία διεθνής βοήθεια. «Όταν ήμασταν στη Ράφα, από καιρό σε καιρό, βλέπαμε βοήθεια. Από τότε που ήρθαμε εδώ, πριν από 20 μέρες, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα», λέει ο Μαχμούντ αλ-Μπις, ο οποίος λέει ότι δυσκολεύεται να ταΐσει τα δύο παιδιά του.

Οι ντόπιοι περιγράφουν έναν φαύλο κύκλο καθώς η αυξημένη απόγνωση αναγκάζει τους ανθρώπους να λεηλατήσουν εισερχόμενα φορτηγά βοήθειας. Φαίνεται ότι ορισμένα είδη δωρεάς, όπως ηλιέλαιο και ζάχαρη, πωλούνται σε πάγκους της αγοράς.

«Σήμερα, η χώρα έχει γίνει χαοτική, δεν λαμβάνουμε πλέον κουπόνια βοήθειας και όταν έρθει η βοήθεια, την κλέβουμε», λέει ένας άντρας που ονομάζεται Χασάν.

Το Ισραήλ έχει ανοίξει άλλα τρία περάσματα στη Γάζα, τα οποία παρέχουν βοήθεια στο βόρειο τμήμα της λωρίδας, όπου ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει πως υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος λιμού.



