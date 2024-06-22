Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίστηκε χθες, Παρασκευή, για άλλη μια φορά την απόφασή του να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, καλώντας τους Γάλλους να ψηφίσουν κατά των άκρων και να μην φοβούνται, εννέα ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στις οποίες το φαβορί είναι η άκρα δεξιά.

«Στις 9 Ιουνίου, πήρα μια πολύ σοβαρή, πολύ βαριά απόφαση και μπορώ να σας πω ότι μου στοίχισε πολύ. Όχι, όχι, όχι δεν πρέπει να φοβόμαστε», δήλωσε στο κοινό που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο του Μεγάρου των Ηλυσίων για να ακούσει πολλούς καλλιτέχνες με αφορμή την ετήσια Γιορτή της Μουσικής στις 21 Ιουνίου.

Ο Εθνικός Συναγερμός, σε συμμαχία με ένα μέρος των Ρεπουμπλικανών με τον Ερίκ Σιοτί, πιστώνεται 250 ως 300 βουλευτές στη μελλοντική Εθνοσυνέλευση και θα διαθέτει, αν εξασφαλίσει τα μέγιστα ποσοστά, απόλυτη πλειοψηφία η οποία ορίζεται στις 289 έδρες, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Odoxa για το ειδησεογραφικό έντυπο Nouvel Obs που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζοντας το αποτέλεσμα της άκρας δεξιάς -40% στις Ευρωεκλογές αν υπολογιστούν μαζί τα ποσοστά που εξασφάλισαν ο Εθνικός Συναγερμός και το ακροδεξιό κόμμα Ανακατάληψη - στο οποίο οφείλεται η απόφασή του, ο Γάλλος πρόεδρος έδειξε επίσης με το δάχτυλο τη ριζοσπαστική αριστερά στους κόλπους του Νέου Λαϊκού Μετώπου.

«Υπάρχουν άκρα στα οποία δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να περάσουν», σημείωσε δεχόμενος χειροκροτήματα. «Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα», πρόσθεσε.

Η προοπτική μιας συγκατοίκησης με τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν ή μιας κυβέρνησης συνασπισμού που θα συνδυάζει άλλες δυνάμεις γύρω από το προεδρικό στρατόπεδο βρίσκονται μεταξύ των πιθανών σεναρίων.

«Δεν υπάρχει ρατσισμός που να δικαιολογεί τον αντισημιτισμό! Και δεν υπάρχει αντισημιτισμός που να δικαιολογείται από οτιδήποτε!», δήλωσε επίσης.

Ο βιασμός και η αντισημιτική βία εις βάρος μιας 12χρονης κοντά στο Παρίσι προκάλεσε έντονη αντίδραση στην εβραϊκή κοινότητα και εν γένει στην κοινωνία. Αυτός διαπράχθηκε από εφήβους που τη μεταχειρίστηκαν ως "βρομοεβραία" και απείλησαν να την σκοτώσουν.

Νωρίτερα η Μαρίν Λεπέν είχε δηλώσει ότι μετά τις εκλογές δεν θα απομένει τίποτ' άλλο στον πρόεδρο «από την παραίτηση για να βγούμε ενδεχομένως από μια πολιτική κρίση», διευκρινίζοντας ότι δεν θα πρόκειται για "αίτημα" από την πλευρά της.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αποκλείει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στις 30 Ιουνίου και τις 7 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

