Η παναμαϊκή εισαγγελία ασκεί έφεση στην αθώωση των 28 κατηγορουμένων στην υπόθεση «Panama Papers»

Η παναμαϊκή εισαγγελία ανακοίνωσε ότι άσκησε προχθές Παρασκευή έφεση στην αθωωτική απόφαση που ανακοινώθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα, με την οποία απαλλάχθηκαν οι 28 κατηγορούμενοι για ξέπλυμα χρήματος στις πολύκροτες υποθέσεις «Panamá Papers» και «Lava Jato».

«Το δεύτερο γραφείο της εισαγγελίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος ανακοινώνει (...) την υποβολή έφεσης εναντίον της απαλλακτικής απόφασης στις υποθέσεις που είναι γνωστές ως Lava Jato και Panamá Papers», συνόψισε ο θεσμός μέσω X.

Την 28η Ιουνίου, παναμαϊκό δικαστήριο «αθώωσε 28 πρόσωπα που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για παραβίαση της οικονομικής τάξης μέσω ξεπλύματος χρήματος», υπόθεση ταυτισμένη με την παναμαϊκή εταιρεία δικηγόρων Mossack Fonseca, στην καρδιά των δυο σκανδάλων, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτών της, του Ραμόν Φονσέκα (ο οποίος απεβίωσε την 9η Μαΐου στα 71 του χρόνια) και του Γιούργκεν Μοσάκ.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, εισαγγελέας η οποία προΐσταται μονάδας δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος, η Ίσις Σότο, ζήτησε να επιβληθεί η βαρύτερη ποινή —12 χρόνια κάθειρξης— στους δικηγόρους Μοσάκ και Φονσέκα. Η εταιρεία τους φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο του σκανδάλου Panamá Papers από προσωπικότητες σ’ όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, διάσημους αθλητές και καλλιτέχνες, για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Η πολύκροτη υπόθεση ήρθε στο φως το 2016, μετά τη δημοσίευση έρευνας που διενεργήθηκε από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ). Ήταν βασισμένη στη διεξοδική μελέτη 11,5 εκατομμυρίων εγγράφων της Μοσάκ Φονσέκα που διέρρευσαν.

Στην ετυμηγορία της την 28η Ιουνίου, η δικάστρια Μπαλοΐσα Μαρκίνες απάλλαξε επίσης όλους τους κατηγορούμενους για τη συνδεδεμένη υπόθεση Lava Jato («Πλύσιμο αυτοκινήτου εξπρές»), στην οποία εμπλέκονταν η Μοσάκ Φονσέκα, βραζιλιάνικες εταιρείες, ιδίως ο κολοσσός των κατασκευών Οντεμπρέχτ (μετονομάστηκε σε Νοβονόρ), καθώς και πολιτικοί και δημόσιοι λειτουργοί διαφόρων χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Καθώς τα αδικήματα που βάραιναν τους κατηγορούμενους ήταν τα ίδια και στις δύο υποθέσεις, η κυρία Μαρκίνες τις χειρίστηκε ταυτόχρονα.

Ο Γιούργκεν Μοσάκ, 76 ετών, δήλωσε την Τετάρτη πως αισθάνεται ότι ξύπνησε από «εφιάλτη» μετά την απαλλαγή του.

Το σκάνδαλο οδήγησε στο κλείσιμο της δικηγορικής εταιρείας του, ενώ η εικόνα του Παναμά σε διεθνές επίπεδο υπέστη βαρύ χτύπημα και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι αναγκάστηκαν να παραιτηθούν: κάποιοι προσήχθησαν σε δίκες και καταδικάστηκαν.

Ο νέος πρόεδρος του Παναμά, ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, έκρινε τη Δευτέρα ότι η υπόθεση Panamá Papers ήταν διεθνής σκευωρία για να χτυπηθεί το χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας του. Οι δικηγόροι που ενεπλάκησαν στην υπόθεση έχουν χρησιμοποιήσει την ίδια φρασεολογία, χωρίς ποτέ να παρουσιάσουν τεκμήρια ή λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη διεθνή συνωμοσία σε βάρος τους.

Η ICIJ επιμένει στην ορθότητα των στοιχείων που έφερε στο φως.

«Αποκαλύπτοντας κρυμμένες αλήθειες, όπως κάναμε στην (υπόθεση) ‘Panamá Papers’, δίνουμε στο κοινό πληροφορίες που χρειάζεται για να απαιτήσει λογοδοσία και να ασκήσει πίεση ώστε να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις», σχολίασε μετά την αθώωση των κατηγορουμένων ο εκτελεστικός διευθυντής της κοινοπραξίας, ο Τζέραρντ Ράιλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

