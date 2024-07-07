Η Αρμενία και οι ΗΠΑ θα διεξαγάγουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια εντός του μήνα

Η Αρμενία και οι ΗΠΑ θα διεξαγάγουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια στην αρμενική επικράτεια από τη 15η ως την 24η Ιουλίου, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το υπουργείο Άμυνας στη Γερεβάν.

Τα γυμνάσια, που βαφτίστηκαν Eagle Partner 2024, θα επικεντρωθούν σε καθήκοντα συνδεόμενα με ειρηνευτικές αποστολές· τέτοιες ασκήσεις με «χώρες-εταίρους» είναι συνηθισμένα, διαβεβαίωσε το υπουργείο.

Η Αρμενία, ως πρότινος ο πιο στενός σύμμαχος της Ρωσίας στον νότιο Καύκασο, διέρχεται περίοδο όξυνσης της έντασης στη σχέση με τη Μόσχα, ιδίως διότι, όπως το βλέπει το Γερεβάν, η ρωσική ηγεσία δεν προστάτευσε τη χώρα έναντι του γειτονικού Αζερμπαϊτζάν.

Παρότι —μέχρι νεοτέρας— η Αρμενία παραμένει σύμμαχος της Ρωσίας στον Οργανισμό του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν δεν χάνει ευκαιρία να υπογραμμίζει πως δεν υποστηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία κι έχει στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στο Κίεβο, προκαλώντας εντεινόμενο εκνευρισμό στη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

