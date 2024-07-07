Μιανμάρ: Έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα χολέρας

Έξι άνθρωποι επιβεβαιώθηκε, μέσω εργαστηριακών εξετάσεων, ότι μολύνθηκαν από χολέρα στη Ρανγκούν, τη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, ανακοίνωσε χθες Σάββατο εκπρόσωπος της στρατιωτικής χούντας η οποία κυβερνά το κράτος της Ασίας· το καθεστώς έδωσε διαταγή να κλείσουν προσωρινά τα εστιατόρια στη ζώνη όπου ζουν.

Εννιά άνθρωποι, κάτοικοι «συνοικίας υπό κατάληψη» στο εμπορικό κέντρο της Ρανγκούν, εισήχθησαν σε νοσοκομεία με οξεία διάρροια κι ένας από αυτούς διαγνώστηκε κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων πως έχει μολυνθεί από χολέρα, εξήγησε ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού καθεστώτος.

Δεν υπάρχουν παρά περίπου δέκα κοινόχρηστες τουαλέτες στα υπό κατάληψη κτίρια, όπου ζουν πάνω από 600 άνθρωποι, διευκρίνισε.

Εξετάσεις που έγιναν εκ των υστέρων σε δυο νοσοκομεία της Ρανγκούν επέτρεψαν να εντοπιστούν ακόμη πέντε κρούσματα χολέρας.

Ένας άνθρωπος, που έπασχε από AIDS —δεν είχε υποβληθεί σε εξέταση για το βακτήριο της χολέρας— απεβίωσε.

Το υπουργείο Υγείας της χούντας έστειλε SMS στους κατόχους κινητών τηλεφώνων, παροτρύνοντάς τους να λαμβάνουν περαιτέρω προφυλάξεις όσον αφορά την τήρηση της υγιεινής.

Η χολέρα είναι ιδιαίτερα μολυσματική ασθένεια, που προκαλείται από την βρώση τροφίμων ή την πόση νερού που έχουν μολυνθεί από το βακτήριο που την προκαλεί, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Η ασθένεια, που προκαλεί διάρροιες, εμετούς και αφόρητες μυικές κράμπες, εξαπλώνεται με ταχύτητα σε περιοχές όπου οι υγειονομικές συνθήκες είναι κακές.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του ΠΟΥ, τα κρούσματα χολέρας παγκοσμίως υπολογίζεται πως φθάνουν τα 1,3 ως 4 εκατομμύρια ετησίως· η νόσος ενοχοποιείται για ως και 143.000 θανάτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

