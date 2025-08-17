Σύνοδος Τραμπ - Πούτιν: Η Τουρκία χαιρετίζει και… αναμένει

Ως μια νέα ώθηση στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου Ρωσίας- Ουκρανίας ερμήνευσε ο πρόεδρος Ερντογάν τις συνομιλίες στην Αλάσκα και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η νέα διαδικασία με τη συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, θα θέσει τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη. «Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει σε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εδραίωση της ειρήνης» τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.



Με άλλα λόγια η Άγκυρα τηρεί στάση αναμονής έχοντας εκφράσει με κάθε τρόπο τη σφοδρή επιθυμία της να στήσει και πάλι ένα διαπραγματευτικό τραπέζι στην Κωνσταντινούπολη ιδανικά στα ανάκτορα του Ντολμάμπαχτσέ, με τους προέδρους Τραμπ και Πούτιν και με τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Τηλεφωνικές συνομιλίες Φιντάν

Είναι ενδιαφέρον ότι ήδη ξεκίνησαν προετοιμασίες με τον επί κεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν να τηλεφωνεί χθες στους ομολόγους του Ρωσίας και Ουκρανίας Σεργκέι Λαβρόφ και Αντρίι Σιμπιχά. Σύμφωνα δε με το πρακτορείο Ρόιτερς, ο Σεργκέι Λαβρόφ εκτός από την επικοινωνία του με τον Χακάν Φιντάν επικοινώνησε επίσης και με τον Ούγγρο ομόλογο του Πέτερ Σιτζάρτο. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι η επικοινωνία Λαβρόφ-Φιντάν έγινε με πρωτοβουλία της Τουρκίας και ανέφερε οι δυο υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν απόψεις για τα αποτελέσματα της συνάντησης στη Αλάσκα. Η Τουρκία θεωρεί ότι συγκεντρώνει πολλά διπλωματικά ατού για το ρόλο του μεσολαβητή σε αυτή την συγκυρία, ως μέλος του ΝΑΤΟ, και έχοντας καλές σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία.

Ο ρόλος της Ουγγαρίας

Η επικοινωνία με τον Ούγγρο διπλωμάτη είναι ενδιαφέρουσα, καθώς η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν, αν και μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, έχει στενές σχέσεις με Ρωσία και έχει διαφωνήσει συχνά με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί Δεν είναι σαφές αν η Βουδαπέστη θα κληθεί να παίξει κάποιο διαμεσολαβητικό ρόλο στο Ουκρανικό σε αυτή τη φάση, πάντως Τουρκία και Ουγγαρία αναβάθμισαν τις στρατηγικές σχέσεις τους το 2023 σε Ενισχυμένη Στρατηγική Συνεργασία, υπογράφοντας 16 σχετικές συνθήκες.



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.