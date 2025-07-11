Το BBC (ρωσική υπηρεσία ) σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο Mediazona και ομάδα εθελοντών, αντλώντας στοιχεία από ανοιχτές πηγές έχουν ταυτοποιήσει τα ονόματα 118.139 Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στον πόλεμο της Ουρανίας.

Μεταξύ των νεκρών είναι και περισσότεροι από 500 ξένοι από 28 χώρες συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Σρι Λάνκα.

Πρόκειται για εκείνους τους κατοίκους ξένων κρατών, οι οποίοι τη στιγμή που υπέγραψαν σύμβαση με τον ρωσικό στρατό δεν είχαν ρωσική υπηκοότητα και ο θάνατος τους κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί στη βάση ανοιχτών πηγών, δηλαδή από ανακοινώσεις των αρχών, δημοσιεύματα των συγγενών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή φωτογραφίας στους τάφους.

Ο πραγματικός αριθμός των απωλειών ξένων πολιτών που πολέμησαν στην Ουκρανία στο πλευρό της Ρωσίας, είναι πολύ μεγαλύτερος, γράφει το BBC, επισημαίνοντας ότι κατά την κατάρτιση του ονομαστικού καταλόγου δεν χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα της ουκρανικής πλευράς ή δημοσιεύματα δυτικών υπηρεσιών κατασκοπείας.

Μεταξύ των νεκρών αλλοδαπών των οποίων την ταυτότητα κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθεί, οι περισσότεροι ήταν πολίτες του Τατζικιστάν (72 άτομα), με το Ουζμπεκιστάν (66 άτομα) να ακολουθεί.

Και στις δύο περιπτώσεις, περισσότεροι από τους μισούς νεκρούς είναι εκείνοι που πήγαν στο μέτωπο από τις ρωσικές αποικίες κρατουμένων. 43 άτομα από το Τατζικιστάν και 46 άτομα από το Ουζμπεκιστάν προσπάθησαν να «ακυρώσουν» τις ποινές φυλάκισής τους, τις περισσότερες φορές υπογράφοντας συμβόλαια με την μισθοφορική οργάνωση Wagner.

Ξεχωρίζουν οι απώλειες ατόμων από την Γεωργία (63 άτομα). Όλοι τους σχεδόν ήσαν κάτοικοι της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας, περιοχών δηλαδή που δεν είναι υπό τον έλεγχο του Τμπιλίσι από την περίοδο 1991-1993.

Οι πολίτες του Νεπάλ είναι οι πολυπληθέστεροι μεταξύ των νεκρών αλλοδαπών από χώρες εκτός της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ): 70 άτομα βρίσκονται στον ονομαστικό κατάλογο του BBC, ενώ άλλοι 50 περίπου Νεπαλέζοι αναφέρονται ως αγνοούμενοι. Οι αρχές του Κατμαντού έχουν ήδη στείλει δείγματα DNA συγγενών στη Ρωσία για την ταυτοποίηση των σορών.

Μεταξύ των ξένων που έχουν σκοτωθεί, την πρώτη θέση πιθανότατα κατέχουν οι βορειοκορεάτες. Ωστόσο επειδή οι απλοί Βορειοκορεάτες δεν χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Πιονγκγιάνγκ δεν αποκαλύπτει τις απώλειες της στον πόλεμο της Ουκρανία , δεν κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθεί ούτε ένα όνομα Βορειοκορεάτη στρατιώτη που σκοτώθηκε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών της Νότιας Κορέας στον πόλεμο έχουν σκοτωθεί περίπου 600 Βορειοκορεάτες.

Στο πλευρό της Ρωσίας πολέμησαν και πολίτες από αφρικανικές χώρες, από την Αιθιοπία, τη Ζάμπια, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Τανζανία και το Τόγκο. Σε ένα νεκροταφείο στο Ριαζάν, εθελοντές βρήκαν τέσσερις πινακίδες με τα ονόματα των Σριλανκέζων ανάμεσα στους τάφους των αλεξιπτωτιστών. Σύμφωνα με τις αρχές της Σρι Λάνκα, τουλάχιστον 288 στρατιώτες της Σρι Λάνκα κατατάχθηκαν στον ρωσικό στρατό, 16 από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους.

Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας είναι και Αμερικανοί. Ένας από αυτούς είναι ο γιος του σημερινού αναπληρωτή διευθυντή της CIA, Μάικλ Γκλος. Ο νεαρός πέρασε αρκετά χρόνια ψάχνοντας τον εαυτό του, περνώντας χρόνο σε βιολογικές φάρμες ή σε συγκεντρώσεις χίπικων κινημάτων. Τον Αύγουστο του 2023, ο Μάικλ έφτασε στη Ρωσία και τον Σεπτέμβριο υπέγραψε συμβόλαιο. Τον Απρίλιο του 2024, σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, υπάρχουν «λίγοι» Αμερικανοί στις τάξεις του ρωσικού στρατού, ενώ 2-3 χιλιάδες Αμερικανοί πολίτες έχουν ενταχθεί σε ουκρανικές μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

