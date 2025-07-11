Ρωσία: Καταρρίφθηκαν 4 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς Μόσχα

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σήμερα τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Τρία αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας – Ντομοντέντοβο, Βνούκοβο και Ζουκόφσκι – ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους, η οποία έχει πλέον αποκατασταθεί, σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί πως ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Καλούγκα, το οποίο βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε πως 14 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ και άλλα οκτώ στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ μέσα σε διάστημα μιάμισης ώρας – από τις 15:00 μέχρι τις 16:30. Κατά τη βραδινή ενημέρωση του υπουργείου, αναφέρθηκε πως από τις 17:00 ως τις 20:00 καταρρίφθηκαν άλλα 26 ουκρανικά drones, εκ των οποίων 20 στις περιφέρειες Κουρσκ και Μπριάνσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters διευκρινίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις αναφορές αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

