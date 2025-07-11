Φωτιά εξαπλώνεται ραγδαία στο Γκραν Κάνιον

Οι αμερικανικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση τουριστών από μια περιοχή του διάσημου Γκραν Κάνιον στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που εξαπλώνεται ραγδαία.

«Όλοι οι επισκέπτες της βόρειας όχθης (Βόρειο Χείλος) του Εθνικού Πάρκου Γκραν Κάνιον καλούνται να απομακρυνθούν από εκεί αμέσως», ανακοίνωσε χθες το βράδυ η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

The White Sage Fire has forced evacuations in the North Rim of the Grand Canyon. @ginger_zee has more on the wildfire. pic.twitter.com/iZBa2Iqs6B — Good Morning America (@GMA) July 11, 2025

Η εντολή εκκένωσης εκδόθηκε λόγω της εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς που έχει κάψει περισσότερα από 4.000 στρέμματα βορειότερα.

Το Νότιο Χείλος του πάρκου, η πιο δημοφιλής τουριστική περιοχή, παραμένει προσβάσιμη.

Με τα υπέροχα τοπία του, το Γκραν Κάνιον, ένα φαράγγι μέσα από τον ποταμό Κολοράντο, είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσελκύοντας σχεδόν πέντε εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Ένας άλλος εθνικός δρυμός στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, το Μαύρο Φαράγγι του Γκάνισον στο Κολοράντο, εκκενώθηκε χθες από επισκέπτες λόγω μιας άλλης πυρκαγιάς, που προκλήθηκε από κεραυνούς και έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 6.000 στρέμματα, τροφοδοτούμενη από ισχυρούς ανέμους, ξηρή βλάστηση και πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτή την εβδομάδα εκδόθηκε επίσης προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες στο Εθνικό Πάρκο Γκραν Κάνιον, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 46° Κελσίου υπό σκιά σε ορισμένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.