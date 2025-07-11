Λογαριασμός
Πύρινο μέτωπο εξαπλώνεται ραγδαία στο Γκραν Κάνιον- Απομακρύνονται τουρίστες

 Απομακρύνθηκαν τουρίστες από το Γκραν Κάνιον λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται ραγδαία- Το Νότιο Χείλος του πάρκου, παραμένει προσβάσιμο

Φωτιά εξαπλώνεται ραγδαία στο Γκραν Κάνιον

Οι αμερικανικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση τουριστών από μια περιοχή του διάσημου Γκραν Κάνιον στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που εξαπλώνεται ραγδαία.

«Όλοι οι επισκέπτες της βόρειας όχθης (Βόρειο Χείλος) του Εθνικού Πάρκου Γκραν Κάνιον καλούνται να απομακρυνθούν από εκεί αμέσως», ανακοίνωσε χθες το βράδυ η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Η εντολή εκκένωσης εκδόθηκε λόγω της εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς που έχει κάψει περισσότερα από 4.000 στρέμματα βορειότερα.

Το Νότιο Χείλος του πάρκου, η πιο δημοφιλής τουριστική περιοχή, παραμένει προσβάσιμη.

Με τα υπέροχα τοπία του, το Γκραν Κάνιον, ένα φαράγγι μέσα από τον ποταμό Κολοράντο, είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσελκύοντας σχεδόν πέντε εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Ένας άλλος εθνικός δρυμός στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, το Μαύρο Φαράγγι του Γκάνισον στο Κολοράντο, εκκενώθηκε χθες από επισκέπτες λόγω μιας άλλης πυρκαγιάς, που προκλήθηκε από κεραυνούς και έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 6.000 στρέμματα, τροφοδοτούμενη από ισχυρούς ανέμους, ξηρή βλάστηση και πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτή την εβδομάδα εκδόθηκε επίσης προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες στο Εθνικό Πάρκο Γκραν Κάνιον, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 46° Κελσίου υπό σκιά σε ορισμένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

