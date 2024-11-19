Η Ουκρανία λέει ότι έπληξε ρωσικό οπλοστάσιο στην περιοχή Μπριάνσκ - Δεν είναι σαφές τι χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε σήμερα Τρίτη ότι έπληξε ένα ρωσικό οπλοστάσιο κοντά στην πόλη Καράτσεφ στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε επίσης ότι κατέγραψε 12 δευτερογενείς εκρήξεις και πυροδοτήσεις στην περιοχή του στόχου.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ουκρανική ιστοσελίδα Ukrainka Pravda, ακούστηκαν εκρήξεις και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο οπλοστάσιο της Κύριας Διεύθυνσης Πυραύλων και Πυροβολικού του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πόλη Καράτσεφ της περιφέρειας Μπριάνσκ της Ρωσίας.

«Στην περιφέρεια Μπριάνσκ χτυπήθηκε το 67ο οπλοστάσιο της Κύριας Διεύθυνσης Πυραύλων και Πυροβολικού του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Περιείχε πυρομαχικά πυροβολικού, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών της Βόρειας Κορέας για τα συστήματά της, κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (GAB), αντιαεροπορικούς πυραύλους και πυρομαχικά για πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων», δήλωσε μέσω Telegram ο Andrii Kovalenko, Επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Kovalenko δεν διευκρίνισε τι ακριβώς χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση στο οπλοστάσιο, αλλά πρόσθεσε ότι «δέχθηκε επίθεση από drones» νωρίτερα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μπριάνσκ, Alexander Bogomaz, ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για επίθεση με drone. Σύμφωνα με τον ίδιο «τα drones καταστράφηκαν και δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές».

Πηγή: skai.gr

