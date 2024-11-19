Γυναίκα κατέθεσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της αμερικανικής βουλής ότι ο πρώην βουλευτής Ματ Γκετς, ο εκλεκτός του Τραμπ για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης, την πλήρωσε για να κάνουν σεξ. Κατέθεσε επίσης ότι τον είδε να κάνει σεξ με μια 17χρονη σε πάρτι, είπε ο δικηγόρος της.

Μιλώντας στη Washington Post ο δικηγόρος από τη Φλόριντα Τζόελ Λέπαρντ είπε ότι πελάτης του είδε τον Γκετς να κάνει σεξ με την ανήλικη σε πάρτι όπου υπήρχαν και ναρκωτικά τον Ιούλιο του 2017 και ότι ο Γκετς δεν γνώριζε την ηλικία της εκείνη την εποχή, αλλά στη συνέχεια έμαθε ότι ήταν ανήλικη. Το ABC News μετέδωσε πρώτο την είδηση.

Αυτή η γυναίκα και μια ακόμη, που επίσης εκπροσωπείται από τον Λέπαρντ, κατέθεσαν ότι πληρώθηκαν από τον Γκετς για να κάνουν σεξ μαζί του και άλλα άτομα που παρευρέθηκαν σε αυτά τα «σεξουαλικά πάρτι».

Μάλιστα, πληρώθηκαν μέσω της εφαρμογής Venmo ή άλλων εφαρμογών.

Ο Γκετς δεν πίεσε ποτέ τους πελάτες του Λέπαρντ να κάνουν χρήση ναρκωτικών σε αυτά τα πάρτι, κατέθεσε ένας από τους πελάτες του, αλλά είπε ότι η χρήση ναρκωτικών ήταν ευρέως διαδεδομένη και αναμενόμενη. Όταν ρωτήθηκαν από τα μέλη της επιτροπής της βουλής εάν ο Γκετς έδειξε σημάδια ότι έπαιρνε ναρκωτικά, οι γυναίκες απάντησαν καταφατικά, σύμφωνα με την αφήγηση του δικηγόρου.

Η υποψηφιότητα του Γκετς προκάλεσε σοκ σε ομάδα των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας και αρκετοί έχουν εγείρει αμφιβολίες ότι θα είχε τις 50 ψήφους που απαιτούνται για να διοριστεί στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο Γκετς δεν απάντησε σε αίτημα της WP για σχολιασμό, αλλά έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς. Εκπρόσωπος του Τραμπ δήλωσε ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος εξακολουθεί να στηρίζει την επιλογή του. Σημείωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί Μπάιντεν τερμάτισε την έρευνα για τον Γκετς χωρίς κατηγορίες.

Ο Λέπαρντ κάλεσε την Επιτροπή Δεοντολογίας να δημοσιοποιήσει τα ευρήματά της.

Οι Ρεπουμπλικανοί θα έχουν 53 έδρες στη Γερουσία και δεν μπορούν να χάσουν τέσσερις ή περισσότερες ψήφους για την υποψηφιότητα του Γκετς, καθώς είναι απίθανο κάποιος Δημοκρατικός να ψηφίσει υπέρ του. Περισσότεροι από τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές έχουν ήδη εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον διορισμό του.

Ο Γκετς, σημειώνει η WP, πέρασε το Σαββατοκύριακο τηλεφωνώντας σε πολλούς γερουσιαστές της επιτροπής, λέγοντας ότι μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε μια ακρόαση. Ο Τραμπ και τα μέλη της ομάδας του έκαναν επίσης διερευνητικά τηλεφωνήματα, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.