Όχι και τόσο λαμπρό μέλλον διαγράφεται στις ΗΠΑ για τον μέλλοντα υπουργό Δικαιοσύνης Ματ Γκετς, καθώς 12 γερουσιαστές δεν θα δεσμευτούν να τον στηρίξουν για γενικό εισαγγελέα, λέγοντας ότι θέλουν να αφήσουν τη διαδικασία να εξελιχθεί.

Και πολλοί, ακόμα κι αν δεν επιμένουν να δουν την δυνητικά επιζήμια έκθεση Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον πρόσφατα παραιτηθέντα νομοθέτη, υποθέτουν ότι οι πληροφορίες θα βγουν στη δημοσιότητα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Politico, η Επιτροπή έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει την Τετάρτη, καθώς εντείνονται οι πιέσεις για τη δημοσιοποίηση των ερευνητικών πορισμάτων σχετικά με τον Γκετς- μια έκθεση στην οποία εργάζονταν για περισσότερο από ένα χρόνο. Η επιτροπή θα μπορούσε να ψηφίσει για να δημοσιεύσει την έκθεση, να τη «θάψει» ή να τη μοιραστεί με τους γερουσιαστές.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου ότι σκοπεύει να διορίσει τον αμφιλεγόμενο βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Ματ Γκετς στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης (γενικό εισαγγελέα), επιλέγοντας και πάλι έναν ένθερμο υποστηρικτή του με κοινό... παρελθόν στη δικαιοσύνη.

Ο Τραμπ, ο οποίος μετά το τέλος της πρώτης του θητείας στην προεδρία των ΗΠΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά ποινικών διώξεων, επικρίνει εδώ και χρόνια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει υποσχεθεί να το αναδιαρθρώσει ριζικά μόλις ορκιστεί εκ νέου πρόεδρος, στις 20 Ιανουαρίου.

Ο Γκετς, που εργαζόταν σε δικηγορικό γραφείο πριν εκλεγεί βουλευτής το 2016, άφησε να εννοηθεί χθες ότι μπορεί να καταργήσει το FBI.

«Φάκελο» στην αστυνομία και μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη έχει ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης

Ο Γκετς βρέθηκε - και βρίσκεται ακόμα - στο στόχαστρο του υπουργείου του οποίου πρόκειται τώρα να ηγηθεί ενώ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αποπομπή του πρώην προέδρου της βουλής των Αντιπροσώπων, του Κέβιν ΜακΚάρθι, το 2023, μετά την οποία το σώμα βυθίστηκε σε χάος επί εβδομάδες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνούσε τον Γκετς επί σχεδόν τρία χρόνια με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπου, που αφορούσε ένα 17χρονο κορίτσι. Το γραφείο του είχε ανακοινώσει το 2023 ότι ενημερώθηκε από τους εισαγγελείς ότι δεν θα του ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Ωστόσο η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων συνεχίζει την έρευνά της εις βάρος του Γκετς με αφορμή κατηγορίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, παράνομη χρήση ναρκωτικών και ενδεχόμενες απόπειρες παρεμπόδισης της έρευνας.

Ο ίδιος ο Γκετς αρνείται τις κατηγορίες.

Και ο ίδιος ο Τραμπ είναι αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις τις οποίες ερευνά το υπουργείο Δικαιοσύνης, η μία εκ των οποίων αφορά τις απόπειρές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020 και η άλλη την παράνομη κατοχή εγγράφων που άπτονται της εθνικής ασφάλειας.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος αρνείται τις κατηγορίες και έχει καταγγείλει το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι στρέφεται εναντίον του με στόχο να βλάψει την πολιτική του καριέρα.

Αντιδράσεις και ανησυχίες

Πρώην στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης εξέφρασαν την ανησυχία ότι ο Γκετς θα εκμεταλλευθεί τη θέση του για να πολιτικοποιήσει τη δράση του υπουργείου, το οποίο παραδοσιακά λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Λευκό Οίκο.

«Ανησυχώ ότι όποιος αναλάβει τη θέση το υπουργού Δικαιοσύνης με στόχο να πολιτικοποιήσει το έργο του υπουργείου όχι μόνο κινδυνεύει να υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αλλά και σημαντικές ασφαλιστικές δικλείδες που υπάρχουν για να προστατεύουν τη νομιμότητα του έργου του υπουργείου», σχολίασε ο Τζόναθαν Σμιθ πρώην στέλεχος του υπουργείου που αποχώρησε νωρίτερα φέτος

Η επιλογή του Γκετς στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης αντιμετωπίστηκε με επιφυλάξεις και από κάποιους Ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία, η οποία θα πρέπει να εγκρίνει τον διορισμό του.

Οι Δημοκρατικοί, εν τω μεταξύ, εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους για να «μπλοκάρουν» την υποψηφιότητα. Κάποιοι θέλουν να προσπαθήσουν να λάβουν πληροφορίες για τον Γκετς από ομοσπονδιακές υπηρεσίες όσο έχουν τον έλεγχο των επιτροπών, αλλά δεν πιστεύουν όλα τα μέλη της δικαστικής επιτροπής ότι αυτό είναι ακόμη δυνατό.

