Η Ουκρανία έχασε πάνω από το 40% των εδαφών στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας που κατέλαβε τον περασμένο Αύγουστο έπειτα από μια αιφνιδιαστική εισβολή τον περασμένο Αύγουστο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπλώσει κύματα αντεπιθέσεων, δήλωσε ανώτερη ουκρανική στρατιωτική πηγή.

Η πηγή, η οποία βρίσκεται στο Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, είπε ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει περίπου 59.000 στρατιώτες στην περιοχή του Κουρσκ από τότε που οι δυνάμεις του Κιέβου εισχώρησαν και προχώρησαν γρήγορα, πιάνοντας τη Μόσχα απροετοίμαστη 2,5 χρόνια μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Τουλάχιστον, ελέγχαμε περίπου 1.376 τετραγωνικά χιλιόμετρα (531 τετραγωνικά μίλια), τώρα φυσικά αυτή η περιοχή είναι μικρότερη. Ο εχθρός αυξάνει τις αντεπιθέσεις του» είπε η πηγή.

«Τώρα ελέγχουμε περίπου 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα (309 τετραγωνικά μίλια). Θα κρατήσουμε αυτήν την περιοχή για όσο διάστημα είναι στρατιωτικά κατάλληλο.»

Η επίθεση του Κουρσκ ήταν η πρώτη χερσαία εισβολή στη Ρωσία από ξένη δύναμη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και έπιασε τη Μόσχα απροετοίμαστη.

Με την ώθηση στο Κουρσκ, το Κίεβο είχε στόχο να σταματήσει τις ρωσικές επιθέσεις στην ανατολική και βορειοανατολική Ουκρανία, να αναγκάσει τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις που προχωρούσαν σταδιακά στα ανατολικά και να δώσει στο Κίεβο επιπλέον μόχλευση σε οποιεσδήποτε μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Όμως οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να προελαύνουν σταθερά στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας.

Η πηγή του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου επανέλαβε ότι περίπου 11.000 στρατιώτες της Βόρειας Κορέας έφτασαν στην περιοχή Κουρσκ για να υποστηρίξουν τη Ρωσία, αλλά ότι το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών τους ολοκληρώνει ακόμη την εκπαίδευσή τους.

Η Ρωσία επιταχύνει την προέλασή της στα ανατολικά της Ουκρανίας

Η ίδια πηγή του Γενικού Επιτελείου είπε ότι η περιοχή Kurakhove είναι η πιο απειλητική για το Κίεβο αυτή την στιγμή, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν 200-300 μέτρα την ημέρα και κατάφεραν να διαρρήξουν ορισμένες περιοχές με τεθωρακισμένα οχήματα.

Η πόλη Kurakhove είναι ένα σκαλοπάτι προς τον κρίσιμο υλικοτεχνικό κόμβο του Pokrovsk στην περιοχή του Ντόνετσκ.

Συνολικά, η Ρωσία έχει περίπου 575.000 στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή, είπε η ουκρανική πηγή του Γενικού Επιτελείου, και στοχεύει να αυξήσει τις δυνάμεις της σε περίπου 690.000.

Νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν τον οικισμό Novodmytrivka στην περιοχή Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, με τον υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ να κάνει λόγο για «επιταχυνόμενη προέλαση» του ρωσικού στρατού.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Μπελούσοφ εμφανίστηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο να επισκέπτεται ένα διοικητήριο στην Ουκρανία που επανδρώνεται από τη ρωσική ομάδα στρατού «Βορράς», όπου μοίρασε μετάλλια ανδρείας.

«Αυτή η δουλειά που κάναμε εδώ τώρα έχει συντρίψει τις καλύτερες [ουκρανικές] μονάδες. Τώρα η προέλαση έχει επιταχυνθεί. Ματαιώσαμε ολόκληρη την εκστρατεία τους για το 2025», είπε.

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ανέφερε ότι ο τομέας Κουρακόβε του μετώπου μήκους 1.000 χιλιομέτρων (600 μίλια) κυριεύτηκε από σφοδρές μάχες. Δέκα από τις 35 ένοπλες συγκρούσεις στον τομέα εξακολουθούν να μαίνονται, ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.