Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη από συνεχείς επιθέσεις με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, περίπου το ένα τρίτο των οποίων χρησιμοποιεί βορειοκορεατικά όπλα που μπορούν να πετάξουν μόνο επειδή λειτουργούν με κυκλώματα που κατασκευάζονται στη Δύση και τα οποία ελήφθησαν παρά τις κυρώσεις, σύμφωνα με ουκρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει περίπου 60 βορειοκορεατικούς πυραύλους KN-23 κατά της Ουκρανίας φέτος, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο άμυνας. Αυτό αντιπροσωπεύει σχεδόν έναν στους τρεις από τους 194 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν μέχρι στιγμής το 2024, σύμφωνα με μια καταμέτρηση των επιθέσεων του CNN που παραδέχτηκε δημόσια η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας.

Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε έξαρση στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, όταν η Ουκρανία παρουσίασε για πρώτη φορά δημοσίως τη χρήση του KN-23.

«Βλέπουμε ότι από την άνοιξη, η Ρωσία χρησιμοποιεί βαλλιστικούς πυραύλους και επιτίθεται drones πολύ περισσότερο για να χτυπήσει την Ουκρανία. Και λιγότερη χρήση πυραύλων κρουζ», δήλωσε στο CNN ο αναπληρωτής επικεφαλής επικοινωνίας της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Γιούρι Ιγκνάτ. Αυτοί οι λιγότερο εξελιγμένοι πύραυλοι αποτελούν μέρος της αυξανόμενης υποστήριξης της Βόρειας Κορέας προς τη Μόσχα, η οποία περιλαμβάνει επίσης περίπου 11.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Καθώς ο διευρυνόμενος ρόλος των βορειοκορεατικών πυραύλων γίνεται σαφής, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι έδωσαν στο CNN πρόσβαση σε θραύσματα που έχουν συλλεχθεί από τα συντρίμμια των όπλων, τα οποία δείχνουν την προφανή έκταση των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ή σχεδιασμένων κυκλωμάτων στα συστήματα καθοδήγησής τους.

Τα κρίσιμα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στους πυραύλους της Βόρειας Κορέας παράγονται από εννέα δυτικούς κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας (NAKO).

«Ό,τι λειτουργεί για να καθοδηγήσει τον πύραυλο, να τον κάνει να πετάξει, είναι όλα ξένα εξαρτήματα. Όλα τα ηλεκτρονικά είναι ξένα. Δεν υπάρχει τίποτα κορεάτικο σε αυτό», δήλωσε ο Andriy Kulchytskyi, επικεφαλής του Εργαστηρίου Στρατιωτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών Εγκληματολογικών Εμπειρογνωμόνων του Κιέβου.

«Το μόνο κορεάτικο είναι το μέταλλο, το οποίο γρήγορα σκουριάζει και διαβρώνεται», πρόσθεσε.

Ένας αξιωματούχος της Ουκρανικής Αμυντικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι οι έρευνές τους παρεμποδίζονται από τη ζημιά στα θραύσματα του πυραύλου, αλλά είναι ακόμα δυνατό να προσδιοριστεί ότι «η συντριπτική πλειονότητα των εξαρτημάτων είναι δυτικά εξαρτήματα. Μάλλον, το 70% είναι αμερικανικά, από γνωστές εταιρείες […] Χρησιμοποιούν επίσης εξαρτήματα κατασκευασμένα στη Γερμανία και την Ελβετία.»

Μια έκθεση που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το έτος από τον ερευνητικό οργανισμό Conflict Armament Research, ή αλλιώς CAR, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσε ότι το 75% των εξαρτημάτων σε έναν από τους πρώτους βορειοκορεατικούς πυραύλους που χρησιμοποιήθηκαν για επίθεση στην Ουκρανία ήταν από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ.

Τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε κυρώσεις μετακινούνται μέσω της Κίνας

Δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για το πώς ακριβώς τα εξαρτήματα εισχωρούν στη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με ειδικούς στον εντοπισμό όπλων. Ωστόσο, όλα τα σημάδια δείχνουν την Κίνα ως τον πιθανό αγωγό, λένε οι ειδικοί.

«Έχουμε εντοπίσει με επιτυχία ορισμένα από αυτά τα εξαρτήματα και οι τελευταίοι γνωστοί θεματοφύλακες είναι κινεζικές εταιρείες», δήλωσε ο Damien Spleeters, αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων στην CAR, η οποία εργάζεται για την ανεξάρτητη τεκμηρίωση των εκτροπής όπλων. Αυτό σημαίνει ότι οι κινεζικές εταιρείες αγόρασαν τα εξαρτήματα από κατασκευαστές και μια σειρά από μεσάζοντες.

«Η εκτροπή σπάνια συμβαίνει στο εργοστάσιο που κατασκευάζει τα εξαρτήματα», είπε στο CNN.

Η CAR έχει μια πολιτική να μη «κατονομάζει και να ντροπιάζει» συγκεκριμένους κατασκευαστές επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι εταιρείες έστειλαν σκόπιμα τα ανταλλακτικά στη Βόρεια Κορέα.

«Ορισμένα μέρη αυτών των εξαρτημάτων μπορεί να είναι στην πραγματικότητα πλαστά και κατασκευασμένα στην Κίνα», δήλωσε η Victoria Vyshnivska, ανώτερη ερευνήτρια στη NAKO. «Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι», πρόσθεσε, καθώς οι εν λόγω εταιρείες συχνά απέτυχαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Ένας κατασκευαστής μπόρεσε να παράσχει στη NAKO στοιχεία ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα χαμηλής αξίας που βρέθηκε σε βορειοκορεατικό πύραυλο ήταν πλαστό.

Η CAR και άλλοι θεωρούν ότι οι εταιρείες διανομής μεσαζόντων – όχι οι κατασκευαστές είναι το πρωταρχικό ζήτημα.

Υπάρχουν περισσότερες από 250 εταιρείες των οποίων τα στοιχεία κατασκευής έχουν εντοπιστεί σε βορειοκορεατικούς πυραύλους, σύμφωνα με τη CAR. Ωστόσο, η πλειονότητα αυτών των ηλεκτρονικών ειδών πωλείται σε πέντε κύριους διανομείς, οι οποίοι εδρεύουν όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Η CAR προτρέπει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επικεντρώσουν περισσότερες προσπάθειες στη ρύθμιση αυτών των εταιρειών διανομής.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έχει ήδη εντείνει τη στόχευση οντοτήτων και εταιρειών που έχουν αποστείλει προϊόντα υπό κυρώσεις στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η κακή επιβολή του καθεστώτος κυρώσεων από τα δυτικά έθνη είναι ένα σημαντικό ζήτημα.

Ο Βλάντισλαβ Βλάσιουκ, ο επίτροπος του Ουκρανού προέδρου για την πολιτική κυρώσεων, δήλωσε αισιόδοξος ότι η επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ θα επιδιώξει μεγαλύτερο έλεγχο στο παράνομο εμπόριο.

