Ένας 25χρονος Ινδός βρήκε τις αισθήσεις του λίγες στιγμές πριν από την καύση του, αφού ο υπεύθυνος γιατρός παρέλειψε να προχωρήσει σε νεκροψία, έγινε γνωστό από ιατρική πηγή.

Ο Ροχίτας Κουμάρ, που είχε δυσκολία στην ομιλία και την ακοή, αρρώστησε και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο του Ρατζαστάν.

Τα ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπέστη επιληπτική κρίση και ότι ένας γιατρός επιβεβαίωσε τον θάνατό του κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Όμως ο αρχίατρος του νοσοκομείου δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι ένας γιατρός «συνέταξε το πιστοποιητικό θανάτου πριν προχωρήσει σε νεκροψία» και ότι «το σώμα στάλθηκε για καύση».

Λίγο πριν από την καύση, «το σώμα (...) άρχισε να κινείται» και διαπιστώθηκε ότι «ήταν ζωντανός και ανέπνεε».

Ο νεαρός μεταφέρθηκε πίσω στο νοσοκομείο και πέθανε χθες.

Τρεις γιατροί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και η αστυνομία διεξάγει έρευνα, σύμφωνα με τους Times of India και άλλα ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

