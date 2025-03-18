Η Ουγγαρία απαγορεύει με νόμο την Παρέλαση Υπερηφάνειας (Pride)

Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ενέκρινε σήμερα νόμο που απαγορεύει την παρέλαση υπερηφάνειας (Pride), σε μια κλιμάκωση της πολιτικής του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν που αποσκοπεί στον περιορισμό των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Το κείμενο "απαγορεύει την πραγματοποίηση μιας συγκέντρωσης που παραβιάζει τον νόμο" του 2021, σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι δυνατό να προωθείται σε ανήλικους "η ομοφυλοφιλία και η αλλαγή φύλου".

Το σχέδιο νόμου, που υποβλήθηκε μόλις χθες, εγκρίθηκε μέσω έκτακτης διαδικασίας με μεγάλη πλειοψηφία από τον κυβερνώντα συνασπισμό που υποστηρίζεται από βουλευτές της άκρας δεξιάς (136 ψήφοι υπέρ, 27 κατά).

Η αντιπολίτευση διατάραξε την ψηφοφορία ρίχνοντας καπνογόνα και μεταδίδοντας τον ρωσικό εθνικό ύμνο στο ημικύκλιο.

Η νομοθεσία, που τροποποιεί τον νόμο για την ελευθερία της συνάθροισης, αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι μόνο εκδηλώσεις "που σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών σε μια ορθή φυσική, πνευματική και ηθική ανάπτυξη μπορούν να λάβουν χώρα".

Για τους διοργανωτές της παρέλασης, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί φέτος στις 28 Ιουνίου, είναι "ένα ακόμη στάδιο στον εκφασισμό της κοινωνίας".

"Από παιδιά, πρέπει να αγωνιστούμε για να δίνουμε αποδεκτοί και να απολαύσουμε ίσα δικαιώματα. Η Παρέλαση Υπερηφάνειας φέρνει αυτή την καθημερινή μάχη στο φως", είπαν, καταγγέλλοντας "την προσπάθεια της εξουσίας να τους απανθρωποποιήσει".

Οι συμμετέχοντες στην πορεία κινδυνεύουν με πρόστιμο που μπορεί να φθάσει τα 500 ευρώ, ποσό "που θα αναδιανεμηθεί για σκοπούς προστασίας της παιδικής ηλικίας". Η αστυνομία θα μπορεί να ταυτοποιεί τους παραβάτες μέσω εργαλείων αναγνώρισης προσώπου.

Παρά την απειλή αυτή, οι άνθρωποι "θέλουν να έρθουν και να διαδηλώσουν την υποστήριξή τους στην κοινότητα", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πορείας, Μάτε Χέγκεντους.

"Δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση που ψάχνει αποδιοπομπαίο τράγο να μας εκφοβίσει", επέμεινε.

Ενθαρρυμένος από την άφιξη στον Λευκό Οίκο του συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ορμπάν δεν έχει σταματήσει να σκληραίνει τον λόγο του το νομοθετικό οπλοστάσιό του.

Χαρακτήρισε το Σάββατο τους πολιτικούς αντιπάλους του, τους δικαστές, τα ΜΜΕ και τις ΜΚΟ "μαμούνια" και υποσχέθηκε "να εξαλείψει αυτόν τον σκιώδη στρατό".

Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι επίσης στο πρόγραμμα, με σκοπό να απελαύνονται πολίτες με διπλή υπηκοότητα που κρίνεται ότι είναι προδότες ή ακόμη να προσδιορίζεται ότι κάποιος είναι "είτε άνδρας είτε γυναίκα".

Η επίθεση αυτή πραγματοποιείται σε ένα τεταμένο προεκλογικό πλαίσιο, καθώς ο Ορμπάν αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη πρόκληση σε 15 χρόνια εξουσίας από έναν γνώστη των αρμών του συστήματος, που έγινε σφοδρός επικριτής του, του Πέτερ Μαγιάρ.

"Είναι πολύ εύκολο να κερδίσει ψήφους περιορίζοντας τα δικαιώματα μιας τέτοιας μειονότητας σε μια πολύ συντηρητική κοινωνία", δήλωσε ο Σάμπολτς Χέγκι, από την ένωση πολιτικών ελευθεριών TASZ.

Ακόμη κι αν ο νόμος έχει σκοπό κυρίως να "αποτρέψει τους ανθρώπους από το να συμμετάσχουν", ο ειδικός προειδοποιεί για μια απαγόρευση κατά τα ρωσικά πρότυπα, "που δεν έχει κάτι αντίστοιχο στην ΕΕ" και "αντιβαίνει πλήρως στον ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων".

"Πού θα σταματήσει αυτό;" διερωτάται. Αν τροποποιηθεί η ελευθερία της συνάθροισης προκειμένου να "προσαρμοστεί σε πολιτικά συμφέροντα, κινδυνεύουμε να φθάσουμε σε μία κατάσταση όπου ουσιαστικά κανείς δεν θα μπορεί να διαδηλώνει εκτός από όσους διάκεινται ευνοϊκά προς την κυβέρνηση".

Στην ομιλία του για την κατάσταση του έθνους τον Φεβρουάριο, ο Βίκτορ Ορμπάν είχε "συστήσει στους διοργανωτές της Παρέλασης Υπερηφάνειας να μην κάνουν τον κόπο να προετοιμαστούν για την πορεία φέτος: είναι χάσιμο χρημάτων και χρόνου".

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία το 2010, ο Ούγγρος ηγέτης που πρόσκειται στο Κρεμλίνο κατηγορείται από τη μεγάλη πλειονότητα των εταίρων του στην Ευρώπη ότι πλήττει το κράτος δικαίου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν πολλές διαδικασίες σε βάρος της Βουδαπέστης από τις Βρυξέλλες και κυρίως να παγώσουν δισεκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία.





