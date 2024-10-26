Η Ουάσινγκτον καλεί την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ

Οι ΗΠΑ ζήτησαν σήμερα από το Ιράν να σταματήσει να επιτίθεται στο Ισραήλ προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της βίας, αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους σε αντίποινα για την εκτόξευση πυραύλων από την Τεχεράνη εναντίον της ισραηλινής επικράτειας την 1η Οκτωβρίου.

«Καλούμε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις του εναντίον του Ισραήλ προκειμένου να μπορέσει να κλείσει αυτός ο κύκλος συγκρούσεων χωρίς νέα κλιμάκωση», δήλωσε ο Σον Σαβέτ εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Λίγο μετά την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, δήλωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε από το Ισραήλ για την επίθεση εναντίον του Ιράν λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση και δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή σε αυτήν, δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Κατανοούμε ότι το Ισραήλ εξαπολύει πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ασκώντας το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα και ως απάντηση στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Σον Σαβέτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

